إيطاليا تغرم تيك توك لفشلها في حماية القاصرين

فرضت هيئة المنافسة والمستهلك الإيطالية AGCM غرامة قدرها 10 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار) على تيك توك بعد تحقيق في مخاوف تتعلق بالسلامة الخوارزمية والتنميط الخوارزمي للمستخدمين.

وفتحت الهيئة تحقيقًا في العام الماضي فيما يتعلق بتحدي French scar بعد أن نشر مستخدمو المنصة مقاطع فيديو تُظهر وجود علامات في الوجوه حدثت عن طريق قرص الجلد.

وقالت هيئة المنافسة والمستهلك الإيطالية إنها فرضت غرامة على ثلاث شركات إقليمية في مجموعة بايت دانس بسبب الممارسات التجارية غير العادلة، وهي Technology Limited و TikTok Information Technologies UK Limited و TikTok Italy Srl.

وأضافت الهيئة: “فشلت تيك توك في تنفيذ الآليات المناسبة لمراقبة المحتوى المنشور عبر المنصة، وخاصة المحتوى الذي قد يهدد سلامة القاصرين والأفراد الضعفاء، وتعيد المنصة اقتراح هذا المحتوى بطريقة منهجية للمستخدمين نتيجة للتنميط الخوارزمي للمستخدمين، مما يحفز الاستخدام المتزايد للشبكة الاجتماعية باستمرار”.

وتوصلت تحقيقات الهيئة إلى أن تيك توك مسؤولة عن نشر محتوى من المحتمل أن يهدد السلامة النفسية والجسدية للمستخدمين، وخاصة إذا كانوا قاصرين وضعفاء، مثل مقاطع الفيديو المتعلقة بتحدي French scar.

ووجدت أيضًا أن المنصة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع انتشار مثل هذا المحتوى وفشلت في الامتثال الكامل لإرشاداتها.

وانتقدت هيئة المنافسة والمستهلك الإيطالية أيضًا كيفية تطبيق تيك توك للمبادئ التوجيهية، إذ إنها تطبقها دون مراعاة نقاط الضعف المحددة لدى المراهقين.

وأشارت إلى أن أدمغة المراهقين لا تزال في طور النمو وأن الشباب قد يكونون معرضين للخطر؛ لأنهم يمكن أن يكونوا عرضة لضغط الأقران لمحاكاة سلوك المجموعة لمحاولة التأقلم اجتماعيًا.

وتسلط ملاحظات الهيئة الضوء على دور نظام توصيات تيك توك في نشر محتوى يحتمل أن يكون خطيرًا، مشيرة إلى حافز المنصة لزيادة النشر وتفاعل المستخدم والوقت الذي يقضيه في الخدمة من أجل تعزيز إيرادات الإعلانات.

وتشغل تيك توك خلاصات “For You” و “Followed” وتعتمد افتراضيًا على التنميط الخوارزمي للمستخدمين، وتتبع نشاطهم الرقمي لتحديد المحتوى الذي تعرضه لهم.

واعترضت تيك توك على قرار هيئة المنافسة والمستهلك الإيطالية بإصدار عقوبة. وسعت المنصة في بيان إلى التقليل من تقييمها للمخاطر الخوارزمية التي يتعرض لها القصّر والأفراد الضعفاء من خلال تأطير التدخل على أنه مرتبط بتحدٍ واحد على نطاق صغير.