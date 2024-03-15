إنتل تعلن رسميًا إطلاق أسرع معالجاتها المركزية Core i9-14900KS في العالم

أعلنت إنتل اليوم إطلاق أسرع معالجاتها المركزية المكتبية Core i9-14900KS Special Edition في العالم.

ويعتمد المعالج المركزي Core i9-14900KS على رقاقة المعالج المركزي i9-14900K نفسها المستندة إلى معمارية Raptor Lake Refresh، إذ يحتوي على 8 نويات P تعمل بتردد معزز يصل إلى 6.20 جيجاهرتز بزيادة قدرها 200 ميجاهرتز، مقارنة بتردد نويات P مع معالج i9-14900K، و 16 نواة E تعمل بتردد معزز يصل إلى 4.50 جيجاهرتز بزيادة قدرها 100 ميجاهرتز.

ومن مزايا هذا المعالج الأسرع في العالم، كما تدعي إنتل، دعمه معدلَ طاقة يصل إلى 320 واطًا، وهي ميزة يفتقر إليها معالج i9-14900K.

ويمكن الاستفادة من قوة المعالج المركزي i9-14900KS كليًا مع اللوحات الأم برقاقتي Z790 و Z690 في أثناء توصيل منفذي الطاقة EPS، مع العلم أن كل منفذ من هذه المنافذ يحتوي على ثمانية أسنان. وبذلك سيعمل المعالج المركزي بأقصى تردد له، إذ أكدت إنتل أن رقاقة المعالج المركزي i9-14900KS اختيرت بعناية ليعمل المعالج بأفضل تردد.

ويعمل معالج Core i9-14900KS بتردد قياسي يصل إلى 3.20 جيجاهرتز لنويات P، إذ تأتي كل نواة من نويات Raptor Cove مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 2 ميجابايت.

وفي حين يعتمد المعالج على 16 نواة E من معمارية Gracemont المقسمة إلى أربع مجموعات، فإن كل مجموعة منها تأتي مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 4 ميجابايت. وتتشارك نويات P ونويات E مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 36 ميجابايت.

كما يأتي هذا المعالج بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 150 واطًا، مقارنة بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 125 واطًا لمعالج i9-14900K.

ويمكن تفعيل ميزة إنتل Performance Power Delivery Profile في بعض اللوحات الأم المخصصة لكسر السرعة ليعمل المعالج بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 320 واطًا.

أخيرًا، أعلنت إنتل توفر هذا المعالج في الأسواق بسعر يبلغ 690 دولارًا.