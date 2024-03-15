أنثروبيك تطلق نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي

أصدرت أنثروبيك Claude 3 Haiku، وهو الإضافة الحديثة إلى عائلة Claude 3 من نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويبرز Claude 3 Haiku بصفته النموذج السريع والمنخفض التكلفة في فئته، إذ يوفر قدرات رؤية متقدمة وأداءً قويًا وفقًا لمعايير الصناعة.

ويأتي إصدار Claude 3 Haiku بعد وقت قصير من تقديم أنثروبيك لعائلة نماذج الذكاء الاصطناعي Claude 3 في وقت سابق من هذا الشهر، وتشمل العائلة Claude 3 Opus و Claude 3 Sonnet.

ويكمل Claude 3 Haiku الثلاثي، إذ يوفر لعملاء المؤسسات مجموعة من الخيارات لتحقيق التوازن بين الذكاء والسرعة والتكلفة بناءً على حالات الاستخدام المحددة.

وقالت أنثروبيك: “يعد Claude 3 Haiku خيارًا مثاليًا لحالات الاستخدام التي يكون فيها وقت الاستجابة بالغ الأهمية، مثل خدمة العملاء والعمل الميداني والأسئلة والأجوبة، لذا يمكنك تقليل التكلفة مع تأمين الاستجابة الفورية المهمة لأولئك الذين يعملون في تلك الشركات”.

ويتميز Claude 3 Haiku بالسرعة، إذ إنه قادر على معالجة مقدار 21000 رمزًا (نحو 30 صفحة) في الثانية للمطالبات التي تقل عن 32000 رمزًا.

ويبلغ الحد الأقصى لحجم الطلب مقدار 200000 رمزًا، أي نحو 150000 كلمة، أو أكثر من 500 صفحة من المواد.

وتسمح قوة المعالجة السريعة هذه للشركات بتحليل كميات كبيرة من المستندات، مثل الملفات ربع السنوية أو العقود أو القضايا القانونية، في جزء صغير من الوقت الذي تستغرقه النماذج الأخرى في مستوى أدائه.

وبالإضافة إلى سرعته، يتميز Claude 3 Haiku بقدرات الرؤية المتقدمة، مما يسمح له بمعالجة المدخلات المرئية وتحليلها، مثل المخططات والرسوم البيانية والصور.

وتفتح هذه الميزة إمكانيات جديدة لتطبيقات المؤسسات التي تعتمد بصورة كبيرة على البيانات المرئية.

وتتوقع الشركة أن تتفوق قدرات Claude 3 Haiku على النماذج الأخرى المماثلة من الناحية السعرية.

كما أن النماذج المفتوحة المصدر غالبًا ما تحظى بشعبية كبيرة لأنها رخيصة جدًا، وتعتقد أنثروبيك أن Claude 3 Haiku يقدم بديلًا يتضمن الكثير من التوقعات والجدارة بالثقة والموثوقية ومبادئ السلامة.

وأعطت أنثروبيك الأولوية للأمن في تطوير Claude 3 Haiku. وتجري الشركة اختبارات صارمة لتقليل مخاطر المخرجات الضارة وكسر حماية النموذج، مع تنفيذ طبقات إضافية من الدفاع، مثل المراقبة المستمرة للأنظمة، وممارسات البرمجة الآمنة، وضوابط الوصول الصارمة.

ويأتي إصدار Claude 3 Haiku في وقت وصل فيه طلب المؤسسات حلول الذكاء الاصطناعي القوية والفعالة والآمنة إلى مستوياته العليا.

وقالت الشركة إن نماذج Claude 3 Haiku و Claude 3 Opus و Claude 3 Sonnet تتمتع بقدرات محسنة فيما يتعلق بإنشاء المحتوى وتوليد التعليمات البرمجية والتحليل، بالإضافة إلى تحسين الطلاقة في اللغات غير الإنجليزية.