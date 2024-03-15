آبل تشعر بالقلق من انخفاض تكلفة عمليات استغلال آيفون

تواصل آبل الإعراب عن قلقها من أن التغييرات التي فرضها قانون الأسواق الرقمية قد تأتي بتكلفة مرتفعة على المستخدمين.

وأجبر الاتحاد الأوروبي الشركة على السماح بشراء التطبيقات وتثبيتها من خارج متجر آب ستور، وتطلّب تمكينُ هذه الإمكانية بأمان جهدًا كبيرًا.

ولا تزال التفاصيل تتوضح بناءً على تعليقات مطوري البرامج على اللوائح، وهناك العديد من التغييرات الأخرى المخطط لها للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.

وعبر جاري دافيس، مسؤول حماية البيانات في آبل، عن هذا القلق، ولخص وجهة نظره بخصوص مخاطر قانون الأسواق الرقمية.

ويرى دافيس أنه قد يكون من الأرخص استهداف مستخدمي آيفون الذين يستخدمون طرق الدفع والأسواق غير التابعة لشركة آبل.

وقال المسؤول التنفيذي في آبل: “ما يقلقنا وما يمكن قراءته أيضًا في المستند التقني هو أن تكاليف الهجوم على نظام التشغيل iOS قد تنخفض، وذلك بسبب هذه الطرق المحتملة الجديدة لمهاجمة المستخدمين. يمكن القيام بذلك عبر الأسواق البديلة أو طرق الدفع البديلة، ومن الممكن أن نشهد هجمات لم نشهدها من قبل. لا تزال تكاليف تطوير استغلال iOS مرتفعة للغاية. ويحاول فريقنا في مختبر الأمان رفع هذه التكاليف أكثر فأكثر حتى لا يكون من المجدي للمهاجمين استهداف iOS”.

وأضاف: “يقلقنا هذا الأمر في الوقت الحالي، ونحن لا نعرف كيف قد يتطور، ولهذا السبب نعرض شاشة تحتوي معلومات إضافية للأشخاص الذين ينزّلون التطبيقات من هذه المصادر البديلة، ونأمل أن يحافظ المستخدمون على أمانهم”.

وتجنب دافيس التعليق على الآفاق الاقتصادية لطريقة الدفع والمنافسة في السوق عبر آيفون في الاتحاد الأوروبي نظرًا إلى أن ذلك خارج نطاق خبرته.

وتوضح وجهة نظر المسؤول التنفيذي في آبل فيما يتعلق بقانون الأسواق الرقمية أن التنظيم قد يكون مفيدًا لتعزيز المنافسة، وقد يُعد في الوقت نفسه تراجعًا للأمان.

وقد تكون تكلفة تنظيم المنافسة في السوق هي أمن المستخدم، وقد يُثبت الوقت أن هذه ليست مشكلة، وذلك بفضل كيفية تنفيذ الامتثال، مع أنه يظل هناك خوف من انخفاض تكلفة استغلال الثغرات الأمنية الآن أكثر من ذي قبل.