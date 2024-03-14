Sprinklr تتعاون مع جوجل كلاود لتقديم حل لاستضافة البيانات محليًا في السعودية

أعلنت (Sprinklr)؛ شركة البرمجيات المطورة للمنصة الموحدة لإدارة تجربة العملاء (Unified-CXM)، مواصلة توسعها في أسواق الشرق الأوسط مع إطلاق حل استضافة محلية للبيانات لمنصة (Sprinklr) في المملكة العربية السعودية وذلك عبر منصة (جوجل كلاود) Google Cloud.

وتوفر هذه الخطوة للعملاء إمكانية استضافة بياناتهم في المملكة العربية السعودية عبر مزود خدمات الاستضافة لشركة (Sprinklr) التي تقوم بتوفير حلول استضافة في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا عبر منصة جوجل كلاود.

وبحسب الاتفاق، يمكن لعملاء منصة (Unified-CXM) اختيار استضافة البيانات عبر الخوادم الموجودة في المملكة العربية السعودية بدلًا من الخوادم الموجودة في أي مكان آخر، مما يضمن الامتثال للوائح المحلية المتعلقة بأمن البيانات، والخصوصية، والحوكمة.

وقال هيثم الخطيب، نائب الرئيس الأول لقسم أسواق النمو في شركة (Sprinklr): “ستسهم إمكانية استضافة البيانات محليًا في المملكة العربية السعودية في مساعدة شركة (Sprinklr) في مواصلة توسيع أعمالها، وتقديم خدمات متميزة، وتلبية احتياجات استضافة البيانات لعملائها في المنطقة. وتُعدّ (Sprinklr) أول منصة تجربة عملاء بقدرات استضافة محلية في السعودية عبر جوجل كلاود، الأمر الذي يضمن مزية تنافسية واضحة ويجعل المنصة هي منصة تجربة العملاء المفضلة للقادة الإقليميين الذين يتطلعون إلى إنجاز التحول الرقمي لمؤسساتهم وتوحيد عمليات المكاتب الأمامية”.

وتواصل شركة (Sprinklr) توسعها السريع في العديد من أسواق النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتتيح حلول الاستضافة المحلية للبيانات للعملاء في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستفادة من الفوائد الكبيرة التي تتيحها منصة (Sprinklr) المعززة بالذكاء الاصطناعي ومن ضمن ذلك حل (+AI) الذي تقدمه الشركة والمدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي يمكن توظفيها في مجالات متعددة تشمل خدمة العملاء، والرؤى الخاصة بالعمليات، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق المصمم وفقاً للحوكمة على مستوى المؤسسة، والأمن، وخصوصية البيانات.

من جهته قال عبدالرحمن الذهيبان، المدير العام لشركة جوجل كلاود في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “يسر جوجل كلاود التعاون مع شركة (Sprinklr) في إطار جهود توسعها في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التعاون في أعقاب الإدماج الناجح لحل الذكاء الاصطناعي (+AI) من (Sprinklr) مع منصة (Vertex AI) من جوجل كلاود، وهو يجسد التزامنا المشترك بتوفير حلول بيانات آمنة تلبي متطلبات الامتثال. وأصبح بمقدور الشركات الآن الوصول إلى تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة وتلبية متطلبات توطين البيانات الخاصة بها، وذلك من خلال استضافة منصة تجربة العملاء الموحدة عبر منصة جوجل كلاود”.

إدماج حلول (Sprinklr) مع منصة (Vertex AI):

أعلنت شركة (Sprinklr) آخرًا إدماج حلولها للذكاء الاصطناعي مع منصة (Vertex AI) من جوجل كلاود، لمساعدة عملائها في الوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأكثرها تطورًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون عملاء (Sprinklr) قادرين على إدراج النماذج التي يقدمها إليهم شركاء الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو إنشاء نماذج جديدة وإدماجها في منصات الذكاء الاصطناعي المملوكة حصريًا لشركة (Sprinklr)، وذلك بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين عملية اتخاذ القرار وتقديم تجارب عملاء أفضل.