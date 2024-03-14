“SBM” و “INTALEQ” تتعاونان لتعزيز سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السعودية

أعلنت الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM)، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة (INTALEQ) للاستشارات والخدمات التكنولوجية، وذلك للتعاون في مجال تطوير حلول التكنولوجيا الرياضية وتنفيذها.

وقد وقّع المذكرة كل من عبد العزيز المحمود؛ رئيس مجلس إدارة شركة (INTALEQ)، وفاضل الشيخ؛ نائب الرئيس لحلول تكنولوجيا الأعمال في الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، بحضور المهندس عصام الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (ليب 2024)، الحدث الرائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 من مارس الجاري، تحت شعار (آفاق جديدة).

ستسمح الاتفاقية لشركتي SBM وINTALEQ بمتابعة فرص العمل في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، واستهداف المشاريع التنموية التي أُطلقت كجزء من رؤية المملكة 2030.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال عبد العزيز المحمود، رئيس مجلس إدارة شركة (INTALEQ): “نحن نؤمن بأن البصمة القوية للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM) في السوق السعودي وخبرتها الواسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات ستوفر لشركة (INTALEQ) أفضل منظومة لمشاركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرياضية والخبرة الفنية التي تكونت خلال استضافة قطر لكأس العالم، إذ إن التطور السريع للرياضة في المملكة العربية السعودية أمر ملهم، ويسعدنا أن نتعاون مع شركة SBM للمساهمة بخبرتنا في المملكة وأيضًا للاستفادة من هذا التقدم ولنكون جزءًا منه”.

ومن جهته، قال المهندس عصام الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM): “إن التطور الديناميكي للرياضة في المملكة العربية السعودية أمر آسر، ونحن متحمسون للشراكة مع شركة (INTALEQ) للاستفادة من خدماتها الإستراتيجية وحلولها الخاصة في صناعة الرياضة. إن نقاط قوتنا وخبراتنا الجماعية المتبادلة ستقود الابتكار، وستساهم بنحو فعال في التطوير والتحسينات المستمرة عبر مختلف الجوانب في المجالات المتخصصة للرياضة والترفيه في المملكة العربية السعودية”.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية؛ هي المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، وبصفتها ممثلة لشركة IBM في المملكة منذ عام 1981، تُعدّ الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية أقدم شركة رائدة في مجال التحول الرقمي للمؤسسات في المملكة ومساهمًا رئيسيًا في جهود التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030). وتوفر الشركة مجموعة متنوعة من الحلول المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمؤسسات بدءًا من الشبكات وحلول الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وحتى الأمن السيبراني.

وتجدر الإشارة إلى أن (INTALEQ)، هي شركة قطرية تقدم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أُسست كمشروع مشترك بين مؤسسة أسباير زون وOoredoo، وتطمح إلى أن تصبح رائدة في مجالات الرياضة والترفيه.