OpenAI تعتزم إطلاق نموذج Sora الجديد خلال العام الجاري

تخطط شركة OpenAI لإطلاق نموذج Sora الجديد المتخصص في توليد مقاطع الفيديو استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، ذكرت ميرا موراتي، مديرة التكنولوجيا في شركة OpenAI، أن الخطة الحالية هي إطلاق نموذج Sora لكافة المستخدمين في وقت لاحق من عام 2024 الجاري، وقد يستغرق ذلك عدة أشهر.

وتتيح الشركة تجربة نموذج Sora لعدد محدود من المستخدمين عبر نظام الدعوات، ويرجع ذلك إلى رغبة الشركة في جعله آمنًا للاستخدام، بالإضافة إلى تحسين أدائه قبل إتاحته على نطاق واسع.

وأضافت موراتي أن نموذج Sora قد دُرّب على محتوى من منصة Shutterstock حصلت شركة OpenAI على ترخيصه. ومع ذلك، رفضت الكشف عن أي مصادر أخرى للبيانات، واكتفت بالإشارة إلى أنها تأتي من “بيانات متاحة للعامة أو مرخصة”.

ويستطيع نموذج Sora إنشاء مقاطع فيديو صامتة فقط في الوقت الحالي، ولا يمكن تحرير تلك المقاطع في أثناء عملية الإنشاء.

وتعليقًا على ذلك، قالت موراتي إن OpenAI تعمل على إضافة الصوت إلى مقاطع Sora، بالإضافة إلى أدوات التحرير.

ولا توجد معلومات عن الاشتراكات المالية التي ستحصلها OpenAI من الجمهور مقابل استخدام نموذجها الجديد، لكن موراتي قالت إن OpenAI ترغب في تسعير Sora على نحو مشابه لنموذج توليد الصور التابع لها DALL-E 3، مع أن Sora يكلف الشركة على نحو أكبر، وفقًا لموراتي.

ومن المنتظر أيضًا أن تضيف مايكروسوفت، وهي الشريك الأكبر لشركة OpenAI، نموذج Sora في منتجاتها عبر مساعدها الذكي Copilot، كما فعلت سابقًا مع نماذج GPT و DALL-E.