Epic Games تواصل معركتها القضائية مع آبل

اتهمت Epic Games آبل بانتهاك أمر قضائي يحكم متجرها للتطبيقات المربح، وقدمت اقتراحًا يطالب القاضية إيفون غونزاليس روجرز بتنفيذ أمرها الأصلي مع توجيه تهمة الازدراء لشركة آبل وإنهاء امتثالها الزائف.

وتخوض الشركتان معارك قضائية أمام المحكمة منذ عام 2020، عندما اتهمت الشركة المطورة للعبة فورتنايت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة المستهلكين بالحصول على التطبيقات من خلال متجرها للتطبيقات.

وتفرض آبل على مطوري التطبيقات عمولات من خلال متجرها للتطبيقات تصل إلى 30 في المئة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وسمح أمر قضائي صادر في شهر سبتمبر 2021 أصدرته قاضية المقاطعة الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز في أوكلاند بولاية كاليفورنيا للمطورين بتوفير الروابط والأزرار التي توجه المستهلكين إلى وسائل أخرى للدفع مقابل المحتوى الرقمي.

وفي دعوى مقدمة إلى محكمة كاليفورنيا، زعمت Epic Games أن آبل ترتكب انتهاكًا صارخًا لهذا الأمر الزجري، مع أن آبل أكدت امتثالها بالكامل في إشعار المحكمة الصادر في 16 يناير.

وقالت Epic Games إن آبل فرضت قواعد جديدة ورسومًا جديدة قدرها 27 في المئة على المطورين لبعض عمليات الشراء، مما يجعل الروابط غير قابلة للاستخدام تجاريًا.

وأوضحت الشركة المطورة للعبة فورتنايت أيضًا أن آبل تواصل حظر الأزرار قطعيًا، ولا تزال تمنع بعض التطبيقات من إخبار المستخدمين بأن لديهم خيارات شراء أخرى.

وقالت الشركة: “تهدف آبل إلى منع شراء البدائل عبر تقييد الرسوم التنافسية التي تجمعها عند شراء السلع والخدمات الرقمية”، وأضافت: “ما يسمى امتثال آبل هو مجرد خدعة”.

وردًا على طلبات التعليق، أشارت آبل إلى إشعارها الصادر في 16 يناير، ويوضح هذا الإشعار أن الأمر القضائي يحمي المستهلكين وسلامة النظام البيئي للشركة.

ولدى آبل مهلة حتى تاريخ 3 أبريل للرد رسميًا على إيداع Epic Games.

وصعّدت آبل في الأسبوع الماضي الخلاف لمدة وجيزة من خلال منع Epic Games من إطلاق سوقها عبر أجهزة آيفون وآيباد في أوروبا، قبل التراجع بعد يومين.

وقررت المحكمة العليا الأمريكية في شهر يناير عدم الاستماع إلى استئناف Epic Games لنتائج المحكمة الدنيا التي تفيد بأن سياسات آبل لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.

وقررت المحكمة العليا الأمريكية أيضًا عدم الاستماع إلى استئناف آبل للأمر الزجري.