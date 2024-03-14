يوتيوب تعيد تصميم تطبيقها لأجهزة التلفاز الذكية

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب تصميمًا جديدًا لتطبيقها في أجهزة التلفاز الذكية بهدف تحسين تفاعل المستخدمين مع كافة المحتوى داخل المنصة، والاطلاع على معلومات إضافية على نحو سهل عند مشاهدة مقاطع الفيديو.

وقالت منصة يوتيوب عبر مدونتها الرسمية إنها ستطرح الواجهة الجديدة لتطبيقها في أجهزة التلفاز خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وستسمح تلك الواجهة الجديدة للمستخدمين بتقليل حجم مشغل الفيديو، مما يوفر مساحة على جانب الشاشة للاطلاع على معلومات إضافية مثل وصف الفيديو والتعليقات والمنتجات وغيرها.

ووفقًا للمنصة، فإن الهدف من التصميم الجديد هو توفير “تجربة أكثر ثراءً وخالية من التشتيت عبر التلفاز”. ومع التصميم الجديد، يمكن أن تظهر المعلومات على الشاشة دون أن تحجب المحتوى الذي يشاهده المستخدم.

وأضافت المنصة أنها “بسطت التفاعلات داخل التطبيق” من أجل أجهزة التحكم عن بعد “الريموت كنترول”، لتسهيل التحكم في التطبيق، والوصول إلى الخيارات المختلفة في الواجهة على نحو سهل.

وسيحصل التطبيق أيضًا خلال الأيام المقبلة على ميزة إضافية تمكن المستخدمين من تقليص مساحة الفيديو لرؤية معلومات محدثة مثل إحصائيات الفريق واللاعبين في الوقت الفعلي، ونتائج الدوري وغيرها على جانب الشاشة دون حجب الفيديو نفسه.

ويُعد تطبيق يوتيوب واحدًا من أكثر التطبيقات استخدامًا في أجهزة التلفاز الذكية. وحديثًا، قررت المنصة إطالة مدة عرض الإعلانات في التطبيق في أجهزة التلفاز الذكية للمستخدمين العاديين غير المشتركين في “يوتيوب بريميوم”.