ميتا تطلق تطبيق ثردز لنظام ويندوز

أعلنت شركة ميتا إطلاق تطبيق جديد لمنصة التواصل الاجتماعي التابعة لها ثردز لنظام التشغيل ويندوز.

وصرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عبر حسابه في ثردز بأن التطبيق الجديد بات متاحًا للمستخدمين، مرفقًا صورة قديمة معدلة له، وهو يستخدم التطبيق على حاسوب قديم يعمل بنظام ويندوز XP.

ويمكن للمستخدمين الآن تنزيل التطبيق من متجر مايكروسوفت الرسمي، وهو يتطلب وجود نظام التشغيل ويندوز 10 أو 11، وذاكرة عشوائية لا يقل حجمها عن 2 جيجابايت، وهو يدعم حاليًا فقط اللغة الإنجليزية، كما أنه تطبيق صغير الحجم، ولا يتعدى حجمه ميجابايت واحد.

ومثل تطبيق أندرويد وآيفون، يمكن تسجيل الدخول إلى تطبيق ثردز في نظام ويندوز باستخدام حساب إنستاجرام.

وأطلقت شركة ميتا منصة ثردز للتدوين المصغر منتصف العام الماضي كمنصة مشتقة من إنستاجرام لمنافسة منصة إكس، تويتر سابقًا، ووفرت ميتا تطبيقات للمنصة الجديدة في نظامي التشغيل أندرويد و iOS، كما كانت متاحة عبر الحواسيب من خلال نسخة الويب فقط قبل إطلاق التطبيق الجديد.

ومنذ إطلاقها، تعمل شركة ميتا على إضافة المزايا الجديدة إلى منصة ثردز بصفة دورية، وقد أضافت بالفعل بعضها مثل إنشاء العلامات المرجعية للمنشورات المفضلة والوسوم وزر المتابعة وترجمة المنشورات وتحسين البحث وغيرها من المزايا.

وتُعد المنصة واحدة من أسرع منصات الإنترنت نموًا، إذ يُقدر عدد مستخدميها بما يزيد على 130 مليون مستخدم شهريًا، وفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن شركة ميتا.