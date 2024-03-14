يأتي هاتف سامسونج Galaxy A55 الجديد الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة مع تحسينات طفيفة مقارنةً بالإصدار السابق Galaxy A54 الذي صدر العام الماضي، والذي يُعدّ من أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

وبالإضافة إلى ترقية المعالج، يأتي Galaxy A55 مع بعض التغييرات في التصميم مقارنةً بطراز Galaxy A54، لكن معظم المواصفات الأخرى للهاتفين متشابهة جدًا، مثل: مواصفات الكاميرا والشاشة، وسعة البطارية.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بين كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A55 و Galaxy A54:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتفا Galaxy A55 و A54 بأحجام متقاربة جدًا، ويأتي A55 في هيكل أطول بمقدار يبلغ 0.1 بوصة وأعرض قليلًا، وهذه الزيادة في الطول تعني أن الشاشة أكبر قليلًا؛ إذ يضم هاتف A55 شاشة بمقاس قدره 6.6 بوصات، وهي أكبر قليلًا من شاشة A54 التي يبلغ مقاسها 6.4 بوصات، وتدعم الشاشات في كلا الهاتفين معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة في المتر المربع.

يكمن الفرق البارز في التصميم في إضافة ما يُسمى Key Island إلى طراز Galaxy A55 الجديد؛ إذ يتضمن إطار هذا الهاتف منطقة بارزة تحتوي على أزرار التحكم في مستوى الصوت وزر التشغيل، كما أن الإطار في الطراز الجديد مصنوع من الألمنيوم بدلًا من البلاستك المصنوع منه إطار الطراز السابق A54.

هذا ليس التغيير الوحيد في مواد التصنيع، فقد اختارت سامسونج إضافة طبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus Plus) إلى هاتف A55 بدلًا من زجاج (Gorilla Glass 5) المُستخدم في طراز Galaxy A54 السابق، وهذا من شأنه أن يجعل الهاتف الأحدث أكثر متانة من الطراز السابق.

غيّرت سامسونج أيضًا خيارات الألوان المتاحة؛ إذ يتوفر طراز A54 بأربعة ألوان، هي:

الأسود (Awesome Graphite).

الأبيض (Awesome White).

الأصفر (Awesome Lime).

البنفسجي (Awesome Violet).

أما طراز A55 فيتوفر بأربعة ألوان أيضًا لكنها مختلفة، وهي:

الأزرق (Awesome Ice Blue).

الأصفر (Awesome Lemon).

الأرجواني (Awesome Lilac).

الأزرق الغامق (Awesome Navy).

الكاميرا:

حصل هاتف Galaxy A54 الذي صدر العام الماضي على ترقية كبيرة في مواصفات الكاميرا الرئيسية مقارنةً بالطراز السابق A53؛ إذ أصبحت دقة الكاميرا الرئيسية تبلغ 50 ميجابكسل مثل دقة الكاميرا الرئيسية في الهاتف الرائد S24، وهذا يعني إمكانية الحصول على صور واضحة وعالية الجودة من هاتف متوسط السعر.

لم تغير سامسونج مواصفات الكاميرا الخلفية في طراز Galaxy A55 بل اختارت كاميرات بالمواصفات نفسها الموجودة في Galaxy A54؛ إذ تأتي الكاميرات الخلفية والأمامية في كلا الهاتفين بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

العدسة الثانية: فائقة الاتساع ,تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

العدسة الثالثة: تأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

حصل هاتف Galaxy A55 على ترقية فيما يتعلق بالمعالج؛ إذ يعمل بمعالج Exynos 1480 وهو أحدث من معالج Exynos 1380 الذي يعمل به هاتف Galaxy A54، ويعمل A55 بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج، وأما A54 فيعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14، وسيحصل كلا الهاتفين على تحديثات لنظام أندرويد مدة قدرها أربع سنوات، وتحديثات أمنية مدة قدرها خمس سنوات.

يتضمن الطراز الأساسي لجهاز Galaxy A55 ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، مقارنةً بسعة قدرها 4 جيجابايت في A54، وهذا من شأنه أن يجعل التبديل بين التطبيقات أكثر سلاسة، ويتوفر A55 بخيار آخر من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، ويتوفر A54 بخيارين آخرين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت.

كلا الهاتفين يتوفران بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية، وكلاهما يدعمان شبكات الجيل الخامس، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

ولتتعرف المزيد من التفاصيل حول الأداء والمزايا الأخرى التي يتمتع بها هاتف Galaxy A55، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف سامسونج Galaxy A55 5G الجديد.. إليك المواصفات والسعر”.

البطارية والشحن:

لا يوجد فرق في سعة البطارية بين كلا الهاتفين؛ إذ يحتوي Galaxy A55 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة وهي مطابقة لسعة بطارية Galaxy A54.

وفيما يتعلق بسرعات الشحن فهي متطابقة أيضًا؛ إذ يدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، ولا يدعمان الشحن اللاسلكي.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy A55 بسعر يبدأ من 480 يورو، ويُباع هاتف Galaxy A54 بسعر قدره 399 يورو للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy A55 و Galaxy A54:

المواصفات Galaxy A55 Galaxy A54 المعالج معالج (Exynos 1480) من سامسونج. معالج (Exynos 1380) من سامسونج. الشاشة 6.6 بوصات من نوع (Super AMOLED). 6.4 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأصفر، والأزرق الغامق، والأزرق. الأسود، والأصفر، والبنفسجي، والأبيض. الوزن 213 جرامًا. 202 جرام. السعر يبدأ من 480 يورو. 399 يورو للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.