أطلقت شركة آبل في نهاية عام 2023 حواسيب MacBook Pro التي تعمل بمعالجات M3 الجديدة من آبل، وهي ثلاثة معالجات مختلفة، تشمل: معالج M3، ومعالج M3 Pro، ومعالج M3 Max، وتمتاز هذه المعالجات بدعمها تقنيات رائدة تقدم أداءً معززًا على نحو استثنائي مقارنةً بالطرز السابقة من معالجات آبل.

وقبل أسبوع تقريبًا، أطلقت آبل حواسيب MacBook Air الجديدة التي تعمل بمعالج M3 الأساسي، وتأتي هذه الحواسيب بمقاسين، هما: 13 بوصة و15 بوصة، ولم توفر آبل طرزًا تعمل بمعالج M3 Pro أو M3 Max.

وبعد إطلاق حواسيب ماك بوك آير الجديدة، بدأت المقارنات بينها وبين طراز Pro الذي يعمل بالمعالج نفسه وهو معالج M3، وأي شخص يرغب في شراء حاسوب محمول جديد من آبل، سيفكر في طرز آير الجديدة وكذلك طرز Pro التي صدرت نهاية عام 2023، وسيكون بحاجة إلى تعرّف أبرز الفروق بينها لاتخاذ القرار النهائي.

لذلك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين حاسوبي MacBook Air M3 و MacBook Pro M3، وسنوضح كيف تختار الطراز المناسب لك:

التصميم:

تأتي جميع حواسيب ماك بوك من آبل بالتصميم ذاته، لكن الفرق الأبرز بين الحواسيب في سلسلتي Pro و Air هو الوزن؛ إذ تمتاز حواسيب ماك بوك آير بأنها خفيفة الوزن بنحو كبير، وأما حواسيب ماك بوك برو فهي ثقيلة الوزن. وفيما يلي سنوضح أوزان حواسيب ماك بوك برو وماك بوك آير التي تعمل بمعالج M3:

يزن حاسوب M3 MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة 1.55 كيلوجرام، ويبلغ سُمكه 0.6 إنش.

يزن حاسوب M3 MacBook Air الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة 1.51 كيلوجرام، ويبلغ سُمكه 0.45 إنش.

يزن حاسوب ماك بوك آير الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة 1.24 كيلوجرام، ويبلغ سُمكه 0.44 إنش.

إذا كنت تسافر كثيرًا وتحتاج إلى حاسوب محمول لاستخدامه في أثناء السفر والتنقل، فاختر حاسوب ماك بوك آير الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة؛ لأنه الأخف وزنًا بين الطرز الثلاثة.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر حاسوب M3 MacBook Air بأربعة ألوان، هي:

الأبيض (Starlight).

الرمادي (Space Gray).

الفضي (Silver).

الأسود (Midnight Black) الذي يمتاز بأنه مقاوم لبصمات الأصابع.

أما حاسوب MacBook Pro M3 فيتوفر بلونين، هما:

الفضي (Silver).

الرمادي (Space Gray).

الشاشة:

يأتي حاسوب MacBook Air M3 بحجمين، هما: 13 بوصة و 15 بوصة، ويأتي حاسوب MacBook Pro M3 بمقاس واحد فقط يبلغ 14 بوصة، ولكن هناك طراز يأتي بمقاس قدره 16 بوصة، لكنه يعمل بإصدارات أخرى من معالج M3، وليس الإصدار الأساسي الذي يعمل به حاسوب ماك بوك آير.

تختلف مواصفات الشاشات حسب حجم الطراز، وسنوضح فيما يلي مواصفات الشاشات في كل طراز من حواسيب M3 MacBook Air و M3 MacBook Pro:

MacBook Air M3 (الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة) MacBook Air M3 (الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة) MacBook Pro M3 (الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة) مقاس الشاشة 13.6 بوصة. 15.3 بوصة. 14.2 بوصة. دقة الشاشة 2560 × 1664 بكسلًا. 2800 × 1864 بكسلًا. 3024 × 1964 بكسلًا. سطوع الشاشة 500 شمعة في المتر المربع. 500 شمعة في المتر المربع. 1600 شمعة في المتر المربع.

تتفوق شاشة حاسوب ماك بوك برو بالسطوع، فإذا كنت تستخدم حاسوبك باستمرار في الخارج وتحت أشعة الشمس، يجب أن تكون شاشة حاسوبك عالية الدقة والسطوع، وهذا يعني أن طراز M3 MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة هو الطراز المناسب لك.

الصوت:

يحتوي حاسوب MacBook Pro على أفضل نظام مكبرات صوت مقارنةً بمعظم الحواسيب المحمولة الأخرى ومنها: حواسيب MacBook Air، ويحتوي حاسوب MacBook Pro M3 الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة على نظام صوتي مكوّن من 6 مكبرات صوت، وأما حواسيب ماك بوك آير التي تأتي بمقاس قدره 13 بوصة أو 15 بوصة فتحتوي على نظام صوتي مكوّن من 4 مكبرات صوت.

توفر هذه الحواسيب صوتًا واضحًا ويتمتع بجودة عالية جدًا، لكنك ستلاحظ أن تجربة الاستماع في حاسوب ماك بوك برو غامرة أكثر مقارنةً بطرز ماك بوك آير.

المنافذ:

يحتوي كل من MacBook Air M3 و MacBook Pro M3 على منفذين من نوع (Thunderbolt 4/ USB-C)، ومقبس لسماعة رأس، ومنفذ شحن MagSafe 3، ويمتاز حاسوب ماك بوك برو إم3 بأنه يحتوي أيضًا على فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية، ومنفذ HDMI.

الأداء:

يعمل حاسوبا MacBook Air و MacBook Pro بمعالج M3 الأحدث من آبل، ولكن هناك بعض الفروق التي تؤثر في أداء كلا الطرازين. وعند اختبار أداء المعالج في كلا الحاسوبين عبر منصة Geekbench 6، كانت النتائج كالتالي:

حاسوب M3 MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة: 11998 درجة.

حاسوب M3 MacBook Air الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة: 12057 درجة.

تشير النتائج إلى أن كلا الحاسوبين يقدمان أداءً قويًا متقاربًا جدًا في المستوى، ومع ذلك، يتمتع M3 MacBook Pro الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة بأداء أفضل قليلًا من طراز Air فيما يتعلق بمعالجة الرسومات، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا الحاسوب يأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات، وأما طراز Air فيأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 8 نويات.

هذا الفرق يمكن أن يكون مهمًا للأشخاص الذين يعملون في مجال تحرير الصور ومقاطع الفيديو، أو هواة اللعب بألعاب الفيديو، فإذا كنت من هؤلاء الأشخاص، فسيكون طراز Pro مناسبًا لك.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل حول أداء حاسوب ماك بوك آير إم3 الجديد في مقال: “مراجعة شاملة لحاسوب MacBook Air M3 الجديد من آبل“.

عمر البطارية:

وفقًا لشركة آبل، يمكن لحواسيب MacBook Air M3 التي تأتي بمقاس قدره 13 بوصة و 15 بوصة أن تستمر بالعمل مدة تصل إلى 18 ساعة، وأما حاسوب MacBook Pro M3 الذي يأتي بمقاس قدره 14 بوصة فيمكن أن يستمر بالعمل مدة تصل إلى 22 ساعة.

السعر:

يُباع حاسوب MacBook Air M3 بسعر أرخص من سعر حاسوب MacBook Pro M3؛ إذ يُباع هذا الحاسوب بسعر يبدأ من 1099 دولارًا ويُباع MacBook Pro M3 بسعر يبدأ من 1599 دولارًا.