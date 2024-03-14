مايكروسوفت تكشف عن تطبيق تيمز الموحد

أنشأت مايكروسوفت إصدارًا موحدًا من تيمز، مما يسمح لك بالتبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل بسهولة.

ولا يزال التطبيق الموحد الجديد قيد الاختبار حاليًا ويسمح لمستخدمي تيمز بالتبديل بين الحسابات الشخصية أو حسابات العمل.

ومن المفترض طرح هذا الإصدار الجديد من تيمز للمستخدمين التجاريين في شهر أبريل ويتضمن أداة تبديل الحسابات التي يمكن الوصول إليها من قسم الحساب.

وتقول مايكروسوفت: “تلقينا تعليقات من المستخدمين الشخصيين ومستخدمي العمل توضح أنهم يفضلون تطبيقًا واحدًا يتيح لهم الوصول بسهولة والتبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل. يتيح لك هذا التحديث استخدام تطبيق واحد لجميع أنواع حسابات تيمز”.

وتستطيع في التحديثات المستقبلية تحديد الحساب الذي تريد استخدامه عند الانضمام إلى رابط اجتماع أو حتى الانضمام إلى اجتماع دون تسجيل الدخول.

ويسمح لك هذا التطبيق الموحد أيضًا بتشغيل الحسابات الشخصية وحسابات العمل ضمن تيمز مع أيقونات منفصلة عبر شريط المهام بدلًا من الاضطرار إلى تثبيت وتشغيل تطبيقات منفصلة.

وعملت مايكروسوفت على تحسين الإشعارات في تطبيق تيمز المحدث هذا، حتى تتمكن من معرفة الفريق الذي جاء منه الإشعار.

وتقول مايكروسوفت: “تحتوي الإشعارات الشخصية تفاصيل إضافية، مما يوفر إجراءات واضحة وسهلة من شريط الإشعارات”.

وتتمتع مايكروسوفت منذ مدة طويلة بتجربة مربكة إلى حد ما لمستخدمي تيمز الذين يستخدمون الحسابات الشخصية وحسابات العمل.

وأدمجت مايكروسوفت تيمز مباشرةً في شريط مهام ويندوز 11، مع أن تجربة الدردشة هذه تعمل مع الحسابات الشخصية فقط.

وابتعدت مايكروسوفت عن هذا التكامل المباشر في التحديثات الأخيرة لنظام التشغيل ويندوز 11، مع أنك لا تزال بحاجة إلى استخدام تطبيقي تيمز منفصلين من أجل الوصول إلى الاجتماعات الشخصية واجتماعات العمل.

ويعني هذا تثبيت تطبيق تيمز المجاني وتطبيق تيمز للعمل أو الدراسة، ومن السهل تشغيل البرنامج الخطأ.

وتخطط مايكروسوفت الآن لإزالة تطبيق تيمز المجاني في المستقبل وتحويل جميع المستخدمين إلى هذا التطبيق الموحد.

وتعد تجربة تيمز الجديدة هذه جزءًا من التحديث القادم لنظام التشغيل ويندوز 11 برقم الإصدار 24H2، ومن المفترض أن يكون متاحًا في وقت لاحق من هذا العام.