مايكروسوفت تجلب Copilot إلى مجال الأمن السيبراني

تستعد مايكروسوفت في الشهر المقبل لإطلاق Copilot for Security، إذ تجلب عملاقة البرمجيات مساعد الذكاء الاصطناعي إلى مجال الأمن السيبراني.

وصممت الشركة Copilot for Security لمحترفي الأمن السيبراني لمساعدتهم في الحماية من التهديدات، مع أن الخدمة لن تتوفر بصفتها اشتركًا شهريًا مثل Copilot for Microsoft 365.

وبدلًا من ذلك، تفرض مايكروسوفت رسومًا على الشركات قدرها 4 دولارات لكل ساعة استخدام بصفتها جزءًا من النموذج الاستهلاكي عند إطلاق Copilot for Security في الأول من شهر أبريل.

وتعد خدمة Copilot for Security بمنزلة روبوت دردشة مدعوم بالنموذج اللغوي الكبير GPT-4 من OpenAI ونموذج الأمان من مايكروسوفت.

وتتيح الخدمة للعاملين في مجال الأمن السيبراني الحصول على المعلومات الحديثة بخصوص الحوادث الأمنية وملخصات التهديدات والمزيد.

وبدأت مايكروسوفت باختبار روبوت الدردشة هذا أول مرة منذ عام تقريبًا، وهو يتضمن الوصول إلى المعلومات الحديثة بخصوص التهديدات الأمنية وإشارات مايكروسوفت اليومية البالغ قدرها 78 تريليون إشارة، وهي إشارات توفرها الشركة من خلال جمع معلومات التهديدات.

وتشتمل Copilot for Security قسم لوحة معلقة للتعاون بين موظفي الأمن السيبراني، والقدرة على تلخيص الأحداث لأغراض إعداد التقارير.

ومثل العديد من روبوتات الدردشة الأخرى بالذكاء الاصطناعي، يمكنك استخدام مدخلات اللغة الطبيعية، أو إدخال الملفات للتحليل، أو حتى السماح لخدمة Copilot for Security بتحليل التعليمات البرمجية.

وتحفظ الخدمة جميع المطالبات في سجل المحفوظات للتدقيق في وقت لاحق.

وصممت الشركة نموذج التسعير من أجل السماح للشركات بتوسيع نطاق ما تحتاج إليه لجهود الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتقول مايكروسوفت: “لدينا نموذج تسعير بسيط يغطي تجربة Copilot المستقلة والتجارب المضمنة عبر مجموعة منتجات Microsoft Security”.

وأضافت: “يعني النموذج الاستهلاكي أنه من السهل البدء بسرعة وعلى نطاق صغير للتجربة والتعلم دون دفع مبلغ لكل جهاز أو رسوم لكل مستخدم”.

ويأتي سعي مايكروسوفت نحو الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني في الوقت الذي تتعرض فيه الشركة لهجوم من قراصنة روس ترعاهم الدولة.