لوحات أسوس تدعم الآن ذاكرة DDR5 بحجم يصل إلى 256 جيجابايت

أعلنت أسوس دعم ذاكرة DDR5 بحجم قدره 256 جيجابايت للوحات الأم المكونة من 4 فتحات DIMM، وذاكرة بحجم قدره 128 جيجابايت للوحات الأم المكونة من فتحتي DIMM، سواء كانت المنصة تعمل بسلسلة شرائح إنتل 700 أو تعمل بسلسلة شرائح 600 من AMD.

ومع توفر ذاكرة DDR5 بحجم قدره 64 جيجابايت، فمن المنطقي أن ترقي أسوس تشكيلة اللوحات الأم الخاصة بها لتمكين دعم هذا الحجم الجديد.

وسيحتاج مستخدمو اللوحات الأم مع معالجات إنتل إلى ترقية إصدار البيوس (BIOS) للوحة الأم لدعم هذا الحجم الضخم من ذاكرة DDR5، في حين لن يحتاج مستخدمو اللوحات الأم مع معالجات AMD إلى ترقية إصدار البيوس.

وأكدت أسوس في بيانها الرسمي أن الدعم الكبير من ناحية زيادة حجم الذاكرة ساعد في تحسين أداء المهام المتعددة وضمان تجربة حوسبة سلسة للمصممين والمنتجين مع مختلف البرامج التي تحتاج إلى استهلاك حجم كبير من الذاكرة العشوائية.

واللافت أنها ذكرت أيضًا أن اللوحات الأم مع معالجات AMD AM5 لن تحتاج إلى ترقية إصدار البيوس، فهي تدعم حجم ذاكرة DDR5 يصل إلى 256 جيجابايت تلقائيًا.

ومع ازدياد الحاجة إلى أحجام كبيرة من الذاكرة العشوائية (RAM)، يبدو أن جميع الشركات الصانعة للوحات الأم دعمت ذاكرة DDR5 بحجم يصل إلى 256 جيجابايت، ومن ذلك MSI، و ASRock، وجيجابايت، وأسوس، إلخ.

وتجدر الإشارة إلى أن أسوس قد أطلقت هذه الإصدارات التجريبية للبيوس قبل شهر من الآن.