كيف ساعدت نظارة آبل Vision Pro في إجراء عملية جراحية في العمود الفقري؟

استخدم فريق جراحي في مستشفى Cromwell في لندن في المملكة المتحدة نظارة آبل Vision Pro للمساعدة في إجراء عملية جراحية في العمود الفقري، ولم يكن الجراح هو الذي ارتدى نظارة آبل، ولكن الممرضة Suvi Verho هي من ارتدت النظارة، وهي من الممرضات اللواتي يُساعدن الجراحين من خلال تزويدهم بجميع المعدات والدعم الذي يحتاجون إليه لإكمال العملية.

ولكن، كيف ساعدت نظارة آبل Vision Pro في إجراء العملية الجراحية؟

قالت الممرضة Suvi Verho في مقابلة لها مع صحيفة The Daily Mail إنها استخدمت تطبيقًا صنعته شركة eXeX وهو واحد من تطبيقات الواقع المختلط المتخصصة بالرعاية الصحية يعرض معلومات طبية على الشاشات الافتراضية التي تظهر أمام المستخدم مع إمكانية رؤية العناصر في البيئة الواقعية.

وأشار التقرير الذي نُشر في الصحيفة إلى أن نظارة آبل للواقع المختلط ساعدت الممرضة في الاستعداد للعملية الجراحية وتتبع خطوات الجراحة، واختيار الأدوات التي يجب تسليمها للجراح.

أما الجراح Syed Aftab الذي أجرى العملية الجراحية فقد أظهر مدى إعجابه بالطريقة التي ساعدت فيها نظارة آبل للواقع المختلط الممرضة، ومع أنه لم يعمل مع الممرضة Suvi Verho من قبل، فإنه قال إن نظارة آبل حولت الممرضة إلى شخص لديه خبرة تعادل عشر سنوات من العمل في مساعدة الجراحين.

تتخصص شركة eXeX في ترقية المستشفيات من خلال تطوير منتجات وتطبيقات الواقع المختلط الخاصة في مجال الرعاية الطبية، وهذه ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها واحد من تطبيقات eXeX في غرف العمليات.

ففي الشهر الماضي، استخدم الجراح الأمريكي الدكتور Robert Masson نظارة Vision Pro مع واحد من تطبيقات eXeX لمساعدته في إجراء عملية في العمود الفقري، ولم يكن هو من ارتدى النظارة لكن مساعديه هم من استخدموها لتتبع إجراءات العملية، وقد أشار الدكتور ماسون إلى أن الجمع بين Vision Pro وتطبيق eXeX مكّن فريقه من العمل بنحو أفضل.

مستقبل نظارة آبل في الطب

لن يكون مستقبل Vision Pro في الطب مخصصًا فقط لجراحات العمود الفقري، ففي منشور حديث نُشر في مدونة آبل الرسمية، تحدثت الشركة عن العديد من التطبيقات الطبية الأخرى التي ستُحسّن مجال الرعاية الطبية، ومنها: تطبيق myMako لمساعدة الأطباء في التخطيط لعمليات استبدال المفاصل.

ولمساعدة طلاب الطب في الدراسة والفهم بنحو أفضل، قدمت شركة Siemens Healthineers تطبيق Cinematic Reality الذي يتضمن صورًا تفاعلية ثلاثية الأبعاد لجسم الإنسان.