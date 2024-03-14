كوالكوم تؤكد موعد إطلاق معالج سنابدراجون 8s من الجيل الثالث

كشفت شركة كوالكوم عن الإعلان التشويقي لمعالج سنابدراجون 8s من الجيل الثالث، لتوسيع سلسلة معالجات الهواتف الذكية، واللافت أن هذا الإعلان أكد أن كوالكوم ستطلق هذا المعالج في 18 من مارس.

ومن المفترض أن يأتي هذا المعالج بأداء أدنى من معالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث، ويتوقع كذلك أن يأتي بسعر منخفض.

وأكدت التسريبات السابقة من قناة Digital Chat Station على منصة اليوتيوب، مواصفات معالج سنابدراجون 8s من الجيل الثالث الذي سيكون أبطأ من معالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث، إذ يحتوي على نواة رئيسية واحدة من نوع Cortex-X4 تعمل بتردد يصل إلى 3.01 جيجاهرتز، وأربع نويات Cortex-A720 تعمل بتردد يصل إلى 2.61 جيجاهرتز، وثلاث نويات Cortex-A520 تعمل بتردد يصل إلى 1.84 جيجاهرتز.

في حين أن معالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث يعتمد على وحدة معالجة الرسوم Adreno 750، فإن معالج سنابدراجون 8s من الجيل الثالث يعتمد على وحدة معالجة الرسوم Adreno 735، أي أن هذا الإصدار عبارة عن نسخة منخفضة الإمكانيات من إصدار 8.

ومع تقدير تكلفة معالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث بسعر يبلغ 200 دولارٍ تقريبًا، سيضطر شركاء كوالكوم من صانعي الهواتف الذكية، ومن ذلك سامسونج، إلى زيادة التكلفة المالية في أسعار الهواتف الذكية؛ مما يؤدي إلى انخفاض حجم الشحنات، أو تدني الهوامش الربحية.

وقد يوفر معالج سنابدراجون 8s من الجيل الثالث خيارًا مقبولًا من ناحية السعر، إذ يمكن لصانعي الهواتف الذكية التضحية بأداء يتراوح بين 10% و 15% مقارنة بأداء معالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن كوالكوم قد تنتهج الخطة نفسها مع معالج سنابدراجون 8 من الجيل الرابع، إذ يتوقع أن يأتي هذا الإصدار بسعر مرتفع، وهذا يعني إمكانية رؤية إصدار معالج سنابدراجون 8s من الجيل الرابع بسعر منخفض.