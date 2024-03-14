زيادة أسعار الكهرباء في تايوان ستؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج الرقاقات

وفقًا للتقارير الصادرة من مجموعة أبحاث TrendForce، يبدو أن أسعار الكهرباء في تايوان على وشك الارتفاع، إذ يتوقع أن تواجه شركات أشباه الموصلات، التي تعد من كبار المستهلكين للكهرباء، أضخم زيادة في الأسعار.

وتحذر مجموعة أبحاث TrendForce من أن أسعار الكهرباء التي ستفرضها شركة الطاقة التايوانية (Taipower) في شهر أبريل، ستؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% لشركات أشباه الموصلات الكبرى مثل TSMC وميكرون.

وهناك قلق واضح من كيفية تحمل عملاء شركتي TSMC وميكرون أعباء التكاليف الإضافية، التي ستشمل المستهلكين في نهاية المطاف.

ومع أن التفاصيل غير مؤكدة بعد، تتوقع وكالة الأنباء المركزية (CNA) تطبيق التغييرات التالية على فواتير الكهرباء في شهر أبريل القادم إذ سيواجه كبار المستهلكين، الذين استهلكوا أكثر من 5 مليارات كيلوواط/ الساعة سنويًا على مدى العامين الماضيين، أضخم زيادة في الأسعار تصل إلى 30%.

وتتوقع وكالة الأنباء المركزية أيضًا عدم تأثر العديد من الشركات المهمة في صناعة شاشات العرض والبتروكيماويات والصلب بهذه الزيادة.

وفي الآونة الأخيرة، ذكرت وانج مي-هوا، وزيرة الشؤون الاقتصادية التايوانية، في بيان لها أن شركة TSMC تدير أعمالًا عالية الكفاءة في استخدام الطاقة وأن معظم منتجاتها مخصصة للتصدير، وهذا يعني أن تلك الزيادة لن تؤثر كثيرًا في شركة TSMC.

والمؤكد أن شركة الطاقة التايوانية لا ترغب في إجراء تغييرات قاسية تؤدي إلى تراجع عمل شركات صناعة الرقاقات المحلية مقارنة بمنافسيها في كوريا الجنوبية.

وهذا أمر مهم، إذ ستبقى أسعار الكهرباء في تايوان منخفضة نسبيًا على مستوى العالم، حتى بعد الزيادة المقترحة لأسعار الكهرباء. ووفقًا لتقرير TrendForce، هناك أيضًا احتمال أن تُخصص الحكومة إعانات مالية حتى لا تتجاوز زيادة أسعار الكهرباء نسبة العشرين بالمئة.

ومن ناحية أخرى، واجهت شركات الترفيه، التي كانت محمية سابقًا من هذه الزيادة بسبب إجراءات التعافي من وباء كورونا، زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15%.

ويُقال إن متوسط سعر الكهرباء لسكان ولاية أريزونا يبلغ 15 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوواط/ الساعة، في حين تواجه الشركات اليابانية أسعارًا تصل إلى 26 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوواط/ الساعة، وتدفع الشركات البريطانية قرابة 32 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوواط/ الساعة. وفي الشهر الماضي، وصل سعر الكيلوواط الواحد في الساعة قرابة 9.9 سنتات أمريكية في تايوان.