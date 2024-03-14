جوجل: متصفح كروم يحميك مع الحفاظ على خصوصيتك

أعلنت جوجل تغييرًا كبيرًا في ميزة التصفح الآمن في متصفح كروم، مما يجعل الميزة تعمل في الوقت الفعلي عن طريق التحقق من القائمة الموجودة على جانب الخادم، وذلك دون مشاركة عادات تصفحك مع عملاقة البحث.

وكان متصفح كروم يلجأ في السابق إلى تنزيل قائمة بالمواقع المعروفة التي تحتوي برامج ضارة وبرامج غير مرغوب فيها ورسائل تصيد احتيالي مرة أو مرتين في الساعة.

وينتقل متصفح كروم الآن إلى نظام يرسل عناوين المواقع التي تزورها إلى خوادمه ويتحقق من القائمة المحدثة بسرعة.

وتتمثل الميزة في أن الحصول على قائمة محدثة لا يستغرق وقتًا طويلًا لأن الموقع الخبيث لا يظل موجودًا لأكثر من 10 دقائق.

وتدعي جوجل أن هذا النظام الجديد يزيد إمكانية تحديد هجمات التصيد الاحتيالي بمقدار 25 في المئة مقارنةً باستخدام القوائم المحلية.

وقد زاد حجم هذه القوائم المحلية أيضًا، مما يزيد الضغط على الأجهزة المنخفضة المواصفات والاتصالات ذات النطاق الترددي المنخفض.

وتطرح جوجل هذا النظام الجديد لمستخدمي الحواسيب و iOS، مع وصوله إلى أندرويد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتشابه هذه الميزة مع وضع التصفح الآمن المحسّن، ويقارن هذا الوضع عنوان الموقع الذي تزوره بقائمة في الوقت الفعلي عبر الإنترنت.

ويستخدم وضع التصفح الآمن المحسّن الذكاء الاصطناعي لمنع الهجمات غير الموجودة في أي قائمة، ويجري عمليات فحص عميقة للملفات ويتضمن الحماية من ملحقات كروم الضارة.

ويتاح وضع التصفح الآمن المحسّن بصفته خدمة مدفوعة، وظل كذلك حتى عندما حثت جوجل الأشخاص على تشغيله في العام الماضي. ولا تستخدم ميزة التصفح الآمن مزايا الذكاء الاصطناعي هذه.

وشرحت جوجل كيفية عمل ميزة التصفح الآمن في الوقت الفعلي دون مشاركة بيانات تصفحك معها من خلال خادم الخصوصية المسمى Oblivious HTTP.

وعقدت جوجل شراكة مع Fastly، وهي شبكة توصيل محتوى متخصصة في الحوسبة المتطورة، وذلك من أجل استخدام خادمها للخصوصية Oblivious HTTP.

ويوجد هذا الخادم بين متصفح كروم وميزة التصفح الآمن، ويزيل أي معلومات تعريفية من طلب المتصفح.

وصممت Fastly هذا الخادم بصفته خدمة خصوصية يمكنها الوجود بين المستخدمين وتطبيق الويب وإخفاء هوية البيانات التعريفية مع الاستمرار بالقدرة على تبادل البيانات مع تطبيق الويب.

وتوضح جوجل أن هذه الخوادم تشغلها Fastly بصورة مستقلة عن عملاقة البحث، مما يمنع ميزة التصفح الآمن رؤية عنوان بروتوكول الإنترنت IP للمستخدم.

وفي الوقت نفسه، لن تتمكن Fastly من رؤية عناوين المواقع التي تزورها لأن المتصفح يشفرها باستخدام مفتاح عام وخاص لا تستطيع Fastly الوصول إليه.