أمازون تسمح بإنشاء صفحة المنتج بالذكاء الاصطناعي

توفر أمازون المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي للبائعين، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ صفحة منتج تحتوي معلومات من موقع آخر.

وتسمح الشركة للبائعين قريبًا بإنشاء صفحات المنتج بمجرد نسخ الرابط ولصقه.

وتطلق أمازون ميزة ذكاء اصطناعي توليدي جديدة تأخذ المعلومات من موقع الويب الخارجي للبائع ومن ثم تنشئ الصفحة الكاملة لمنتج العنصر مع الوصف والصور.

وتهدف الشركة إلى مساعدة البائعين في تقليل الوقت الذي يستغرقه جلب المنتج من موقع ويب مختلف إلى أمازون.

وتحذر الشركة البائعين من أنهم إذا اختاروا لصق عنوان لإنشاء صفحة المنتج، فيجب أن يكونوا المالكين أو أصحاب الحقوق أو لديهم ترخيص لاستخدام محتويات الرابط.

وبخلاف ذلك، تقول أمازون إنها قد تتخذ إجراءات قانونية إذا اكتشفت أن البائع قد أخطأ في تقديم ملكيته للموقع.

وتطرح الشركة هذه الميزة الآن، ومن المفترض أن تكون متاحة للبائعين في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وقالت الشركة إن البائعين تبنوا أدوات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها حتى الآن.

ويقبل ما يقرب من 80 في المئة من المستخدمين القوائم التي ينشئها الذكاء الاصطناعي مع القليل من التحرير البشري فيما يتعلق بخدمة إنشاء نص المنتج بالذكاء الاصطناعي من أمازون.

وأطلقت أمازون الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأصدرت الشركة للبائعين أدوات ذكاء اصطناعي لتوليد الصور وإنشاء نص قائمة المنتجات، في حين كشف الشركة عن Rufus للمتسوقين، وهو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للإجابة عن أسئلة المشترين بخصوص العناصر واقتراح منتجات مماثلة ومقارنة النماذج.

وتستثمر أمازون في الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أنحاء الشركة بأكملها.

وتستضيف خدمتها السحابية AWS العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي، كما أنها قدمت مولدًا لتحويل النص إلى صورة. وتعمل AWS على تشغيل الذكاء الاصطناعي عبر منصة التجارة الإلكترونية.