أسوس تكشف عن هاتفها الذكي Zenfone 11 Ultra

كشفت أسوس عن هاتفها الذكي الجديد Zenfone 11 Ultra، مما يعد تغييرًا مهمًا في اتجاه خط Zenfone الرئيسي للشركة التايوانية.

ويأتي الهاتف مزودًا بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، كما أنه أكبر حجمًا بكثير من الهواتف السابقة.

ويتمتع Zenfone 11 Ultra ببصمة مماثلة لهاتف ROG Phone 8 Pro، مع أن أسوس غيرت تصميمه من أجل الإشارة إلى أنه يستهدف جمهورًا أكبر.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

وتبلغ ذروة السطوع 2500 شمعة في المتر المربع، وتحمي أسوس الشاشة بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2، وتدعم الشاشة HDR10 و Dolby Vision.

ويعمل Zenfone 11 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المقترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ويوجد ثقب في الجهة الأمامية للكاميرا البالغة دقتها 32 ميجابكسل، في حين تحتوي الجهة الخلفية لجهاز Zenfone 11 Ultra كاميرا ثلاثية، وهي الأولى من نوعها لخط Zenfone منذ عام 2021.

وتتضمن الكاميرا الخلفية عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX890 من سوني ومثبت الانحراف الهجين السداسي المحاور من أسوس، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

وركزت أسوس إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي الذي يعزز تأثير Bokeh في وضع الفيديو الرأسي ويساعد في تتبع وجه الكائن.

وتشمل المزايا المميزة الأخرى تحويل الصوت إلى نص وترجمة المكالمات وإلغاء الضوضاء وخلفية الشاشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وزودت أسوس هاتف Zenfone 11 Ultra ببطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 65 واطًا والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا. ولن توفر الشركة الشاحن في صندوق البيع بالتجزئة.

ويحتوي الجزء السفلي من الهاتف منفذًا صوتيًا وشبكة مكبر الصوت وفتحة بطاقة الاتصال ومنفذ USB-C والميكروفون. ويوجد نظام لتبديد الحرارة.

ويغطي Zenfone 11 Ultra من ناحية الاتصال تقنية Bluetooth 5.4، وهو يدعم معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 7.

وتوجد أزرار الصوت والطاقة على الجانب الأيمن، ويعمل زر الطاقة بمنزلة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ويدعم أيضًا وظيفة إيماءة التمرير من أسوس. وحصل الجهاز على شهادة IP68، مما يعني أنه مقاوم للغبار والماء.

ويأتي جهاز أسوس الجديد بأربع خيارات لونية، هي Skyline Blue و Eternal Black و Misty Gray و Desert Sand.

وأوضحت الشركة أن سعر Zenfone 11 Ultra يبدأ من 1000 يورو لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 1100 يورو لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، ويوجد حسم قدره 100 يورو خلال مدة الطلب الأولي.