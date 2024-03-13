هاتف سامسونج Galaxy A55 5G الجديد.. إليك المواصفات والسعر

كشفت سامسونج قبل بضعة أيام عن هاتف Galaxy A55 5G الجديد الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويأتي مع مزايا قوية فيما يتعلق بالتصوير والشاشة والأمان.

من المُتوقع أن يكون هذا الهاتف من أبرز هواتف أندرويد المتوسطة في هذا العام لما يحويه من مزايا قوية وبفضل سعره المتوسط، وهو منافس لهاتف OnePlus 12R الذي صدر في مطلع هذا العام، وسينافس أيضًا هاتف جوجل المتوسط Pixel 8a القادم.

وفيما يلي، سنذكر مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A55 5G الجديد وأبرز مزاياه:

التصميم والشاشة:

هناك الكثير من أوجه التشابه في التصميم بين هاتف Galaxy A55 الجديد وهاتف Galaxy A54 الذي أُطلق العام الماضي، وهو التصميم ذاته لهواتف جالاكسي الرائدة Galaxy S23 و S24.

يضم هاتف Galaxy A55 إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتأتي الجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus).

يزن هاتف سامسونج الجديد 213 جرامًا، ويبلغ سُمكه 8.2 ملم، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: (الأزرق) Awesome Ice Blue، و(الأصفر) Awesome Lemon، و(الأرجواني) Awesome Lilac، و(الأزرق الغامق) Awesome Navy.

وفيما يتعلق بالشاشة يضم Galaxy A55 شاشة (Super AMOLED) بمقاس قدره 6.6 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة، وبكثافة قدرها 390 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تدعم شاشة هذا الهاتف معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10)، وخاصية التشغيل الدائم (Always-on display)، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (+Corning Gorilla Glass Victus) لحمايتها.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A55 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/1.8، والثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة تأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.4.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أشارت شركة سامسونج إلى أنها حسّنت قدرات كاميرا هاتف Galaxy A55 في مجال التصوير في الإضاءة المنخفضة، لتتمكن من الحصول على صور واضحة وخالية من التشويش عند التصوير في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy A55 الجديد بمعالج Exynos 1480 المتوسط الأداء، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج التي تتضمن مجموعة واسعة من المزايا التي تعزز تجربة استخدام هواتف سامسونج، وسيتلقى هذا الهاتف تحديثات لنظام التشغيل أندرويد مدة قدرها أربع سنوات، وتحديثات أمنية مدة قدرها خمس سنوات.

ولتعزيز الأمان، أضافت سامسونج إلى هذا الهاتف (Knox Vault) التي تُعد بمنزلة بيئة تنفيذ آمنة قائمةٍ على الأجهزة ومعزولة عن المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، وتحمي البيانات المهمة في الهاتف، مثل: رمز التعريف الشخصي وكلمات المرور.

كما أضافت سامسونج إلى هذا الهاتف نظام Auto Blocker الذي يمكنه إيقاف عمليات تثبيت التطبيقات المشبوهة، وفحص الجهاز بحثًا عن البرامج الضارة، وقد ظهر هذا النظام أول مرة مع تحديث One UI في الخريف الماضي لهواتف سلسلة Galaxy A الجديدة.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy A55 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy A55 بسعر يبدأ من 480 يورو.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A55 الجديد:

المواصفات Galaxy A55 المعالج معالج (Exynos 1480) من سامسونج. الشاشة 6.6 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأصفر، والأزرق الغامق، والأزرق. الوزن 213 جرامًا. السعر يبدأ من 480 يورو.