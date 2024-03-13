معالج سنابدراجون X Elite يتفوق بجدارة على معالج إنتل Ultra 7 155H

تسعى كوالكوم مع معالجات سنابدراجون X Elite إلى منافسة معالجات إنتل و AMD في قطاع المعالجات المركزية للحواسيب المحمولة، وأكدت أحدث مقارنة للمعالج المركزي سنابدراجون X Elite تفوقه بجدارة على معالج إنتل Core Ultra 7 155H.

وحظيت سلسلة معالجات سنابدراجون X Elite باهتمام أغلب المواقع التقنية نظرًا إلى أن مستوى الأداء كان مذهلًا، إذ تحتوي معالجات سنابدراجون X Elite على 12 نواة وذاكرة LPDDR5x بحجم قدره 64 جيجابايت.

ومع اقترابنا من وقت الإطلاق الرسمي، بدأت التسريبات تتحدث عن تشكيلة متنوعة من معالجات سنابدراجون X Elite، إذ تهدف كوالكوم إلى منافسة معالجات آبل، وإنتل، وAMD في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

واختبر خبير الأجهزة الإلكترونية إردي أوزواغ، على منصة اليوتيوب، معالج سنابدراجون X Elite X1E80100 من كوالكوم الذي يعمل بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 28 واطًا مقابل معالج إنتل Core Ultra 7 155H بمعدل استهلاك الطاقة نفسه.

واعتمد أوزواغ نهجًا مختلفًا في اختبار هذه المعالجات، إذ حلل أداء رقاقة (SoC) في جميع السيناريوهات لمعرفة كيفية المقارنة بين نويات المعالجة المدمجة في أجهزة الحواسيب المحمولة من شركتي كوالكوم وإنتل.

وفي اختبار UL Procyon الخاص بالذكاء الاصطناعي تفوق معالج كوالكوم على إنتل، إذ حقق معالج X1E80100 قرابة 1720 نقطة، مقارنة بمعالج Core Ultra 7 155H الذي حقق 476 نقطة، ويُظهر الفرق الكبير في النقاط بين المعالجين مدى قدرة معالجات كوالكوم على الاستدلال بالذكاء الاصطناعي.

وفي اختبار 3DMark، حققت وحدة معالجة الرسوم المدمجة Adreno مستوى أداء جيد مكنها من مجاراة أداء وحدة معالجة الرسوم إنتل Xe-LPG.

وتفوقت كوالكوم على إنتل في اختبار Visual Studio Code، إذ استطاع معالج X1E80100 قراءة الكود في وقت أقصر بكثير من معالج إنتل.

وتوضح هذه الاختبارات أن معالجات سنابدراجون X Elite X1E80100 ستكون منافسة لتشكيلة معالجات آبل، وإنتل، وAMD، مع أنها تعد أول تجربة لشركة كوالكوم في أسواق وحدات المعالجة المركزية.