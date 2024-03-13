مايكروسوفت ستنهي دعمها لنظام ويندوز 10 إصدار 21H2

أعلنت مايكروسوفت أن دعمها لنظام ويندوز 10 بإصدار 21H2، من فئة Enterprise و Education، سينتهي رسميًا في العاشر من يونيو لعام 2024.

وأكدت أن نظام ويندوز 10 بإصدار 21H2 لن يتلقى دعمًا رسميًا من مايكروسوفت بعد الآن، ولن يحصل على المزيد من تصحيحات الأمان أو الحماية من الثغرات الأمنية.

وعندما يتصل المستخدمون بشركة مايكروسوفت للحصول على الدعم، سيكون لديهم خياران؛ إما الترقية إلى نظام ويندوز 11، أو الترقية إلى نظام ويندوز 10 بإصدار 22H2.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت أنهت أيضًا دعم نظام ويندوز 10 بإصدار 21H2، من فئة Home و Office، في 13 من يونيو عام 2023. ويمكن للمستخدمين غير الراغبين في الترقية إلى نظام ويندوز 11، الترقية إلى نظام ويندوز 10 بإصدار 22H2، الذي سينتهي دعمه في 14 من أكتوبر من عام 2025.

وقد تواجه بعض الشركات والمؤسسات التعليمية تحديات عند الترقية إلى نظام ويندوز 11، إذ تتمتع إصداراتها، من فئة Enterprise و Education Edition، بمتطلبات أدنى لكنها لا تزال بحاجة إلى حاسوب يدعم UEFI، مع وحدة معالجة الرسوم المتوافقة مع مكتبة DX12، وشريحة TPM 2.0.

ومع ذلك، توفر مايكروسوفت اشتراكًا سنويًا في ترقيات نظام ويندوز 10 الموسعة للحصول على تحديثات وتصحيحات مستمرة.

أخيرًا، ستنهي مايكروسوفت دعمها لجميع إصدارات نظام ويندوز 10، ومن ذلك نظام ويندوز 11 بإصدار 21H2 و 22H2 في عام 2025.