كيف تجعل Copilot مساعدك الافتراضي بدلًا من Bixby في هواتف سامسونج جالاكسي؟

يُعدّ روبوت الذكاء الاصطناعي Copilot الخاص بشركة مايكروسوفت من أبرز روبوتات الدردشة وأكثرها تطورًا وحداثة، ويمكنك استخدامه بطرق متعددة عبر أجهزتك المختلفة؛ إذ يمكنك استخدامه في أثناء تصفح الإنترنت عبر متصفح إيدج؛ مما يُسهّل عملية البحث عبر الإنترنت ويساعدك في الوصول إلى إجابات عن الاستفسارات المختلفة بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Copilot في ويندوز، أو استخدام تطبيق Copilot في هاتفك، ويمكنك أيضًا تعيين روبوت Copilot مساعدًا افتراضيًا بدلًا من Bixby في هواتف سامسونج جالاكسي S24 وأجهزة جالاكسي الأخرى.

بعد تثبيت تطبيق Copilot في هاتفك، هناك بعض الإعدادات التي يمكن ضبطها لتعيينه مساعدًا افتراضيًا، ومع أنه لا يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها المساعد الصوتي Bixby المدمج في هواتف سامسونج جالاكسي، فإنه متعدد الاستخدامات وسيكون مفيدًا لك في الكثير من الحالات.

كيفية تعيين Copilot مساعدًا افتراضيًا في هواتف سامسونج جالاكسي بدلًا من Bixby:

قبل تعيين Copilot مساعدًا افتراضيًا في هواتف سامسونج جالاكسي بدلًا من Bixby يجب تثبيت تطبيق Copilot في هاتفك، وهو مُتاح مجانًا في متجر جوجل، وبعد تثبيته اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم مرر إلى الأسفل في قائمة الإعدادات، ثم انقر فوق خيار (التطبيقات) Apps.

2- انقر فوق خيار (اختر التطبيقات الافتراضية) Choose default apps، ثم انقر فوق (تطبيق المساعد الرقمي) Digital assistant app.

3- انقر فوق (تطبيق المساعد الرقمي) Digital assistant app مرة أخرى في الصفحة الجديدة.

4- اختر Copilot من القائمة، ثم انقر فوق زر (موافق) OK في النافذة المنبثقة التحذيرية التي توضح لك أنواع البيانات التي يمكن للمساعد الرقمي الوصول إليها.

5- بعد تعيين روبوت Copilot مساعدًا افتراضيًا في هاتفك، يمكنك تنشيطه في أي وقت باستخدام إيماءة التمرير السريع إلى الأعلى من الزاوية اليُسرى السفلية، وستنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بتطبيق Copilot، ومن هناك يمكنك طرح أي أسئلة على الروبوت، ثم العودة مباشرة إلى التطبيق الذي كنت تعمل عليه.

إذا لم تكن قد استخدمت تطبيق Copilot من قبل، فيمكنك تعرّف كيفية تحقيق أقصى استفادة منه في مقال: ” كيفية تحقيق أقصى استفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي Copilot الجديد“.