كيفية استخدام Copilot Pro لإنشاء العروض التقديمية في PowerPoint وتحريرها

Copilot Pro هو الإصدار المأجور من روبوت Copilot ويأتي مع مزايا أفضل من المزايا التي يتمتع بها الإصدار المجاني، ويمكن الاشتراك في هذا الإصدار بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا، وبعد الاشتراك ستتمكن من استخدام Copilot Pro مع جميع تطبيقات Microsoft 365 للحصول على مساعدة روبوت الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام المختلفة الخاصة بالعمل والدراسة عبر تطبيقات Microsoft 365 ومنها: تطبيق PowerPoint.

يمكن لروبوت Microsoft Copilot Pro إنشاء العروض التقديمية في تطبيق PowerPoint والإجابة عن الأسئلة حول المعلومات المضمنة في العرض التقديمي، وتلخيص محتوى العرض التقديمي. فإذا كان عملك أو دراستك تتطلب إنشاء عروض تقديمية باستمرار، يمكنك الاستفادة من Copilot Pro في أثناء إنشاء العروض التقديمية في تطبيق PowerPoint بالطرق التالية:

1- إنشاء عرض تقديمي جديد بالاستعانة بمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot Pro:

قبل البدء، ستحتاج أولًا إلى الاشتراك في إصدار Copilot Pro، وما عليك سوى التوجه إلى موقع Copilot Pro الإلكتروني، ثم النقر فوق زر Get Copilot Pro، ثم الاشتراك والدفع. بعد ذلك، يمكنك البدء باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot Pro في جميع تطبيقات Microsoft 365.

يمكن أن يساعدك Copilot Pro في تصميم عرض تقديمي جديد. ولتجربة ذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق PowerPoint واختر نموذجًا فارغًا للعرض التقديمي لا يحتوي على أي تصاميم أو قوالب. انقر فوق أيقونة Copilot في شريط الأدوات. انقر فوق الاقتراح الخاص بإنشاء عرض تقديمي (Create a presentation) واكتب طلبًا يشرح الموضوع الرئيسي للعرض التقديمي. بعد إرسال المطالبة، سيُنشئ Copilot الشريحة الأولى التي تتضمن العنوان ومجموعة من الشرائح الأخرى التي تتضمن المعلومات التي أضفتها.

2- اطلب من Copilot إضافة المزيد من الشرائح إلى العرض التقديمي:

بعد مراجعة الشرائح التي أنشأها الروبوت، أو في حال كان لديك عرض تقديمي مجهز سابقًا وتحتاج إلى إضافة المزيد من الشرائح إليه، يمكنك كتابة مطالبة لروبوت Copilot لإضافة المزيد من الشرائح، واشرح في المطالبة المعلومات التي تود إضافتها إلى الشرائح.

3- إعادة تنظيم العرض التقديمي:

يمكنك أن تطلب من Copilot إعادة تنظيم أي عرض تقديمي تريده عبر كتابة مطالبة تشرح التغييرات الأساسية التي تريدها، واستجابة لطلبك، سيُنظم الروبوت الشرائح بنحو أفضل من قبل.

4- تلخيص العرض التقديمي:

يمكن لروبوت Copilot إنشاء ملخص لأي عرض تقديمي تُنشئه في تطبيق PowerPoint، وهذا يساعدك في الحصول على النقاط الرئيسية الخاصة بالعرض التقديمي. وللقيام بذلك، اكتب مطالبة لروبوت Copilot لتلخيص العرض التقديمي، وسيعرض مباشرة موجزًا للأفكار الرئيسية.

5- اطرح أسئلة حول العرض التقديمي:

يمكنك طرح أسئلة حول محتوى العرض التقديمي، وسيقترح Copilot بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها. ويمكنك تحديد واحد من الأسئلة المقترحة للحصول على إجابة مباشرة أو كتابة سؤالك الخاص، وسيعرض Copilot الإجابة خلال ثوانٍ.