فيفو تكشف عن هاتف Vivo Y03 الرخيص الثمن

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفها الجديد Vivo Y03 من الفئة الاقتصادية بمواصفات مقبولة إلى حد بعيد، وسعر أقل من مئة دولار أمريكي.

ويأتي الهاتف بشاشة نوعها IPS LCD بقياس قدره 6.56 إنشات ودقة قدرها +HD، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، وتحتوي الشاشة على نتوء بالأعلى يضم كاميرا السيلفي الأمامية.

ويحمل ظهر الهاتف حلقتين تضمان الكاميرا الأساسية التي تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أخرى مساعدة. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Vivo Y03 بمعالج Helio G85 الثماني النواة من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، يمكن زيادتها افتراضيًا بإضافة 4 جيجابايت أخرى عبر خاصية “الذاكرة الموسعة” Extended RAM في نظام التشغيل. ويقدم الهاتف مساحة تخزين داخلية قدرها 64 أو 128 جيجابايت يمكن زيادتها حتى تيرابايت عبر إدراج بطاقة ذاكرة خارجية microSD .

ويضم الهاتف بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 15 واطًا عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل FunTouch OS 14 المستند إلى نظام أندرويد 14.

ويحتوي الهاتف على مميزات معتادة أخرى، مثل إمكانية إدراج شريحتي اتصال ودعم بلوتوث 5.0 وشبكات واي فاي والجيل الرابع، كما يتمتع الهاتف أيضًا بوجود حساس للبصمات وميزة مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54، ويزن الهاتف 185 جرامًا.

وتطرح فيفو هاتفها الذكي Vivo Y03 بسعر رخيص قدره 80 دولارًا تقريبًا للسعة البالغة 64 جيجابايت، ونحو 100 دولارٍ للسعة البالغة 128 جيجابايت، ليُعد بذلك أحد أرخص الهواتف الذكية التي ستكون متاحة في الأسواق.