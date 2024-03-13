سامسونج تعود إلى التصميم المربع لساعتها الذكية

ترددت شائعات مفادها أن سامسونج تتطلع إلى تغيير تصميم ساعتها الذكية. ووفقًا لتقرير جديد، فإن الشركة الكورية الجنوبية تريد العودة إلى التصميم المربع على غرار ساعتها الذكية Galaxy Gear الصادرة في عام 2013.

وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على إطلاق الشركة لواحدة من أولى ساعاتها الذكية، يبدو أن الشركة أعادت التصميم المربع لساعتها الذكية Galaxy.

وأطلقت سامسونج في عام 2013 ساعتها الذكية Galaxy Gear أول مرة، وكانت تحتوي شاشة مربعة من نوع Super AMOLED بقياس قدره 1.6 بوصة، على غرار الساعات الذكية الأخرى في ذلك العصر.

واتجهت سامسونج بدءًا من Gear S2 إلى الشاشة الدائرية ذات الإطار الدوار. وساعد ذلك بمرور الوقت أجهزة سامسونج على التميز عن باقي الأجهزة.

ويبدو أن سامسونج تتطلع إلى التخلي عن التصميم الدائري الذي أصبح مرادفًا لساعتها الذكية Galaxy.

وتتطلع الشركة إلى إعادة التصميم المربع لساعاتها الذكية، ومن المفترض أن يكون التصميم القادم مشابهًا لتصميم النماذج السابقة، مثل Galaxy Gear و Gear 2 و Gear Live.

وأطلقت سامسونج هذه النماذج منذ أكثر من عقد من الزمن، وطغت منذ ذلك الحين على النماذج تصاميم الساعات الذكية الدائرية.

وكانت Gear S2 أول ساعة ذكية من سامسونج ذات تصميم دائري وإطار دوار فعلي.

وتمسكت الشركة بلغة التصميم هذه منذ ذلك الحين، إذ تتمتع نماذج الجيل الحالي من Galaxy Watch 5 بالتصميم الدائري نفسه.

وتدرس الشركة هذه الفكرة داخليًا ومن المتوقع جدًا أن يحدث التبديل، مع أنه من غير المعروف على وجه اليقين في الوقت الحالي إذا كان هذا الانتقال إلى التصميم المربع قد يحدث قريبًا مع سلسلة Galaxy Watch 7 القادمة، أو إذا كانت سامسونج قد تنتظر لمدة عام آخر قبل إجراء مثل هذا التغيير الكبير في التصميم.