ديسكورد تسمح بإنشاء ألعاب لتشغيلها عبر منصتها

تستعد ديسكورد قريبًا للسماح للمطورين بإنشاء ألعاب وتطبيقات جديدة يمكن استخدامها مباشرة في تطبيق الدردشة.

وتتوفر مجموعة مختارة من الألعاب الصغيرة والتطبيقات لمستخدمي المنصة منذ أشهر.

وتعتزم ديسكورد السماح لجميع مطوريها بدءًا من 18 مارس بالوصول إلى مجموعة تطوير البرمجيات الجديدة المسماة Embedded App التي تتيح للمطورين إنشاء هذه التطبيقات المضمنة.

واستخدمت ديسكورد ميزة الأنشطة Activities للسماح بتشغيل تطبيقات، مثل يوتيوب، والترويج للألعاب الصغيرة، وتشجيع المستخدمين على اللعب.

وتظهر جميع هذه التطبيقات بصفتها إطارات من نوع iframe مضمنة داخل ديسكورد، مع أنها مقتصرة على مطورين محددين حتى الآن.

وقالت المنصة في تدوينة: “وضع الكثير من مطوري ديسكورد أعينهم على ميزة الأنشطة Activities، ويتساءلون متى يمكنهم إنشاء تطبيقاتهم، ويمكن لمطورينا ابتداءً من 18 مارس إنشاء ألعاب وتجارب جديدة يمكن اللعب بها مباشرة عبر المنصة من خلال مجموعة تطوير البرمجيات الجديدة Embedded App”.

وتتيح مجموعة تطوير البرمجيات الجديدة Embedded App قسم الأنشطة Activities للعديد من المطورين، وتريد المنصة ظهور المزيد من الألعاب الصغيرة التي يمكن اللعب بها مباشرة داخل المحادثات.

وأضافت ديسكورد: “نريد أن تنمو المنصة لتصبح المكان الأفضل للمطورين لإنشاء الألعاب والتطبيقات ونشرها وتوزيعه واكتشافها وتحقيق الدخل منها، ونريد أن تكون المنصة هي المكان الذي يبدأ فيه تطبيقك ويجد موطنًا له في مجتمعات الأشخاص حول العالم، إلى جانب كونها المكان الذي يتيح لك نشر تطبيقك بسهولة بين الأصدقاء”.

وتجرب المنصة طريقة تسمح للمستخدمين بإضافة تطبيقات إلى حساباتهم حتى يتمكنوا من التنقل عبر الخوادم. ويستطيع المطورون تفعيل التطبيقات لحسابات محددة، ومن المفترض إطلاق هذه التجربة إلى جانب مجموعة تطوير البرمجيات الجديدة Embedded App في 18 مارس.

وتعمل ديسكورد أيضًا على إعادة عروض تطبيقاتها، إذ يمكن للمطورين عرض أفكار تطبيقات النماذج الأولية وتأمين تمويل يصل إلى 30 ألف دولار.

وفازت في العام الماضي بعض أدوات الذكاء الاصطناعي ببعض أموال التمويل، إلى جانب تطبيق كاميرا، ولعبة صغيرة لبناء المدن.

وتأتي كل هذه التحسينات التي تركز على التطوير بعد أسابيع فقط من إعلان ديسكورد تسريح نحو 17 في المئة من موظفيها.

وتجرب المنصة تجارب جديدة للمطورين لتحسين نمو المستخدم، ويشمل ذلك الشراكة مع مطوري الألعاب لبيع الصور الرمزية وتأثيرات الحساب.