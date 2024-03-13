جوجل تمنع Gemini الإجابة عن أسئلة الانتخابات

لن تسمح لك جوجل باستخدام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالانتخابات المقبلة في بلدك، مما يحد من قدرتك على تلقي معلومات بخصوص المرشحين والأحزاب السياسية وعناصر السياسة الأخرى.

وفي حال كنت تريد أن تطرح سؤالاً على روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي بخصوص الانتخابات المقبلة، فإنه يجب عليك طرح السؤال من بلد لا تجري فيه انتخابات.

وبدأت جوجل بتقييد استعلامات Gemini المتعلقة بالانتخابات في أي سوق على مستوى العالم تجري فيه الانتخابات.

وأكدت الشركة أنها بدأت بفرض القيود على Gemini للحد من ظهور الإجابات بخصوص الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات على مستوى العالم.

ويوجد هذا التقييد في الولايات المتحدة، وقد بدأ بالانتشار في الهند وجميع البلدان الرئيسية التي ستجري فيها الانتخابات في الأشهر المقبلة.

ويسلط هذا التحول الضوء على الدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي التوليدي في العملية الانتخابية.

كما يوضح هذا التحول مخاوف جوجل بخصوص كيفية استخدام الخدمة بصفتها سلاحًا، فضلًا عن إنتاج ردود غير دقيقة أو مضللة.

صرح فريق جوجل في الهند عبر موقع الشركة بقوله: “بسبب الأهمية الكبيرة لموضوع الانتخابات، بدأنا بفرض قيود على أنواع الاستفسارات المتعلقة بها التي يردّ عليها Gemini. نحن نتحمل مسؤولية توفير معلومات عالية الجودة لهذه الأنواع من الاستفسارات، ونحمل ذلك على محمل الجد، ونعمل باستمرار على تحسين وسائل الحماية لدينا”.

ويأتي التحول في الهند بعد أيام فقط من إصدار الهند استشارة تطالب شركات التكنولوجيا بالحصول على إذن حكومي قبل إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وترجع الاستعلامات المتعلقة بالأحزاب السياسية أو المرشحين أو السياسيين رسالة محددة سابقًا تقول: “ما زلت أتعلم كيفية الإجابة عن هذا السؤال. جرب بحث جوجل في هذه الأثناء”.

وليس من الواضح إذا كانت جوجل سترفع المنع عن Gemini للرد على الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات بعد انتهاء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.