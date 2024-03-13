جوجل تساعد المطورين في بناء تجارب ألعاب فضلى

أعلنت جوجل عددًا من المزايا الجديدة لقوائم الألعاب ضمن متجرها، ويشمل ذلك الأسئلة الشائعة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وعرض مقاطع الفيديو الحديثة عبر يوتيوب وتنسيقات الإعلانات الغامرة الجديدة ودعم نشر ألعاب الحاسوب.

وقالت الشركة: “تتيح المزايا الجديدة للمطورين الارتقاء بالألعاب إلى المستوى التالي حتى يتمكن اللاعبون من تجربة عوالم غامرة والحصول على طرق جديدة للتفاعل مع الألعاب المفضلة”.

وتطلق جوجل أدوات جديدة تتعلق بقوائم متجرها من أجل جذب المزيد من المستخدمين، ويمكن للمطورين عرض العروض الترويجية ومقاطع فيديو يوتيوب الحديثة مباشرةً في القوائم، وتظهر للمستخدمين ضمن علامة تبويب الألعاب في متجر جوجل.

وتقدم جوجل أيضًا الأسئلة الشائعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر صفحة معلومات اللعبة باللغة الإنجليزية.

وتطرح الشركة هذه المزايا حاليًا لمجموعة محدودة من المطورين. وكانت الشركة تختبر لبعض الوقت إجابات الأسئلة الشائعة المولدة بالذكاء الاصطناعي عبر متجرها للتطبيقات غير المتعلقة بالألعاب.

ومن أجل جذب المزيد من عمليات الشراء داخل التطبيق، تسمح جوجل الآن للمطورين بتعيين حسومات للمستخدمين الذين لديهم اشتراك Play Pass.

وتسمح الشركة الآن لمطوري الألعاب باستخدام Play Points من أجل توفير عروض حصرية داخل التطبيق.

وأشارت الشركة إلى أن برنامج Play Points يضم الآن أكثر من 220 مليون عضو في أكثر من 35 سوقًا.

وتجني جوجل غالبية إيراداتها من الإعلانات، ونتيجة لذلك، فإنها تقدم عروضًا إعلانية جديدة لمطوري الألعاب، ومنها الإعلانات الغامرة داخل اللعبة، التي تدعي جوجل أنها تندمج في بيئة اللعبة.

وتقدم الشركة هذا التنسيق من خلال منصة AdMob مع نقاط تحديد المواضع، مثل فترات الاستراحة والتقدم في المستوى.

وتسمح جوجل لصانعي الألعاب بمعرفة من ألغى تثبيت التطبيق من خلال قائمة إلغاء التثبيت الافتراضية.

ويمكن للمطورين الآن أيضًا استهداف مجموعات، مثل المستخدمين الذين لم يسبق لهم الشراء سابقًا أو اللاعبين الذين لم يتلقوا أي إشعارات دفع في الأيام السبعة الماضية.

وأتاحت جوجل في السنوات القليلة الماضية Google Play Games للحواسيب في أكثر من 120 دولة، وقدمت الشركة البرنامج من أجل السماح للمستخدمين باللعب بألعاب أندرويد عبر الحواسيب.

وتسمح الشركة الآن للناشرين بوضع ألعاب الحاسوب ضمن متجرها، مثل Lineage2M و Odin: Valhalla Rising و Genshin Impact و Dragonheir: Silent Gods.