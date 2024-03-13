تيك توك توسع برنامج تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى

أعلنت تيك توك توسيع برنامجها لتحقيق الدخل Effect Creator Rewards لتحسين فرص تحقيق الدخل للأعضاء الحاليين وتوسيع الوصول إلى المبدعين في الأسواق الجديدة.

وتهدف المنصة إلى إشراك المزيد من المبدعين في المبادرة من خلال توسيع البرنامج ليشمل 33 سوقًا إضافيًا وخفض معايير الأهلية.

ويعد برنامج Effect Creator Rewards بمنزلة مصدر دخل إضافي لمنشئي المحتوى المؤهلين. كما أنه يحفز منشئي المحتوى على التركيز على إنشاء محتوى جذاب يلقى صدى لدى المشاهدين، مما يزيد احتمالية التحويلات للعلامات التجارية.

ويوفر برنامج Effect Creator Rewards للمبدعين الفرصة لكسب مكافآت مقابل تصميم تأثيرات تيك توك الجذابة داخل منصة Effect House.

وأصبح منشئو المحتوى في البحرين ومصر والكويت والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية مؤهلين الآن للانضمام إلى برنامج Effect Creator Rewards والبدء بتحقيق الدخل من التأثيرات.

كما خفضت المنصة متطلبات الأهلية، إذ كان منشئ المحتوى في السابق مطالبًا باستخدام التأثير في 200 ألف مقطع فيديو مؤهل قبل أن يحصل على المكافآت، في حين يجب الآن استخدام كل تأثير في 100 ألف مقطع فيديو مؤهل للحصول على المكافآت.

وتحصل التأثيرات المعروضة في مقاطع الفيديو العامة المؤهلة على المكافآت بدءًا من تاريخ 12 من مارس 2024، وينطبق هذا على التأثيرات الصادرة بعد هذا التاريخ، في حين تظل التأثيرات الصادرة قبل هذا الوقت ملتزمة بالقواعد والمتطلبات السابقة.

وقد تختلف مبالغ المكافآت حسب منطقة نشر مقطع الفيديو، ويصل الحد الأقصى للدفع لتأثير واحد إلى 14 ألف دولار، في حين يصل الحد الأقصى للدفع لمنشئ واحد شهريًا إلى 50 ألف دولار.

ويحصل منشئ المحتوى على مكافآت بناءً على إجمالي عدد تحميلات مقاطع الفيديو المؤهلة أو مقاطع الفيديو العامة الفريدة من المناطق المؤهلة التي تستخدم تأثيره خلال أول 90 يومًا.

ويبدأ منشئ المحتوى بالحصول على المكافآت بمجرد أن يصل التأثير إلى 100 ألف تحميل فيديو عام فريد.

ويستمر تراكم المكافآت مقابل كل تحميل فيديو مؤهل إضافي حتى نهاية المدة البالغة 90 يومًا أو حتى الوصول إلى الحد الأقصى للمكافأة.

وقالت تيك توك: “أطلقنا في العام الماضي برنامج Effect Creator Rewards للاحتفال بمجتمع المبدعين لدينا والتأثيرات التي ينشئونها. تمكن منشئو المحتوى من جميع أنحاء العالم من جمع مكافآت نقدية كبيرة مقابل التأثيرات الرائجة. وصل بعض المبدعين إلى الحد الأقصى للمدفوعات. تعزز تحديثات Effect Creator Rewards الفرص المتاحة للأعضاء الحاليين وتوسع البرنامج ليشمل المزيد من المبدعين”.