مجلس النواب يمرر مشروع قانون يهدد بحظر تيك توك

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدد بحظر تيك توك، بعد أيام من تقديمه أول مرة. ووافق مجلس النواب على الإجراء اليوم الأربعاء بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا، في عرض نادر للدعم من الحزبين.

ويتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ. وفي حال جرى إقراره وأصبح قانونًا، فإنه يمنح بايت دانس نافذة زمنية مدتها ستة أشهر لبيع تيك توك أو مواجهة حظر من متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب.

ولا يعد “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة” أول جهد لحظر تيك توك، مع أنه كان قادرًا على جذب المزيد من الدعم بسرعة كبيرة مقارنةً بمشاريع القوانين السابقة.

وقد حصل هذا الإجراء على أول تصويت إجرائي له في مجلس النواب في الأسبوع الماضي، بعد يومين من تقديمه.

وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، مما يجعل مستقبله أقل وضوحًا. وقال السيناتور راند بول إنه يعتزم عرقلة مشروع القانون، في حين تردد مشرعون آخرون في دعم مشروع القانون علنًا.

ووصفت تيك توك مشروع القانون بأنه غير دستوري، قائلة إنه قد يحرم نحو 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير ويضر المبدعين والشركات التي تعتمد على الخدمة.

وفي الأسبوع الماضي، أرسلت الشركة إشعارات إلى المستخدمين من أجل حثهم على مطالبة ممثليهم بمعارضة مشروع القانون.

وأفاد موظفو الكونجرس أن المكاتب كانت مكتظة بالمكالمات، التي جاء الكثير منها من مراهقين. واتهم المشرعون في وقت لاحق الشركة بمحاولة التدخل في العملية التشريعية.

كما تعارض مجموعات حرية التعبير والحقوق الرقمية مشروع القانون، وأشار الكثيرون إلى أن قوانين الخصوصية الشاملة قد تكون فعالة في حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين بدلًا من الإجراء الذي يستهدف في المقام الأول تطبيقًا واحدًا.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي حاول ذات مرة أيضًا إجبار بايت دانس على بيع تيك توك، إنه يعارض مشروع القانون، مدعيًا أنه قد يعزز أعمال ميتا.

وفي رسالة إلى المشرعين، قالت مؤسسة الحدود الإلكترونية، واتحاد الحريات المدنية الأمريكي، ومنظمة الكفاح من أجل المستقبل، ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا، إن مشروع القانون يعد سابقة عالمية مثيرة للقلق للسيطرة الحكومية المفرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المرجح أن يدعو إلى اتخاذ تدابير مماثلة من بلدان أخرى مع عواقب وخيمة على حرية التعبير على مستوى العالم.

وقال الرئيس جو بايدن إنه يعتزم توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا في حال حصل مشروع القانون على ما يكفي من الأصوات لتمريره في مجلس الشيوخ.

وسبق أن ضغطت إدارته على بايت دانس لبيع تيك توك. ويصر المسؤولون على أن التطبيق يعد خطرًا على الأمن القومي بسبب علاقاته مع بايت دانس الصينية. وقد دحضت تيك توك هذه الادعاءات.