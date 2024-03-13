بورشه تعلن سيارتها الكهربائية Taycan Turbo GT

قدمت بورشه سيارة Taycan Turbo GT الجديدة إلى جانب شقيقتها التي تركز على حلبات السباق، Taycan Turbo GT المزودة بحزمة Weissach.

وترتقي هذه النماذج المزودة بمحركين بأداء Taycan Turbo S إلى المستوى التالي، وتعد بتحدي حدود تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وتستطيع Taycan Turbo GT إنتاج طاقة قصوى تزيد على 815 كيلوواط، ويدفع عاكس نبضي متطور من كربيد السيليكون الإلكترونات إلى محرك المحور الخلفي المحدث من أجل عزم الدوران والتسارع.

ويطلق نظام التحكم في الانطلاق سيلًا قصيرًا من قوة التعزيز الزائد، مما يؤدي إلى تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 2.3 ثانية، وحتى إذا انخفض الأداء بعد ذلك، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى 200 كم في الساعة في أقل من 7 ثوانٍ.

ويبلغ الإنتاج القياسي لكلا النموذجين 580 كيلوواط أو ما يقرب من 778 حصانًا. ومن خلال نظام التحكم في الإطلاق الاختياري، يصل هذا الناتج إلى 760 كيلوواط، ولو لمدة قصيرة فقط.

وتوجد وظيفة Overboost التي تضيف 55 كيلوواط أخرى ليصبح المجموع 815 كيلوواط أو ما يقرب من 1093 حصانًا.

وتتفوق نماذج Taycan Turbo GT في نحت الزوايا، إذ يضمن هيكل بورشه الدقيق وضبط نظام التعليق، إلى جانب إطارات الأداء القوية والمكونات الخفيفة الوزن، توافق الرشاقة مع قوة الدفع في الخط المستقيم.

وتأتي براعة بورشه من مجموعة مضبوطة بطريقة مثالية، إذ يعمل كل نظام بطريقة متناغمة، بدءًا من التسارع والكبح وحتى الثبات عند المنعطفات والثبات الديناميكي الهوائي.

وتتميز نماذج Taycan Turbo GT بمجموعة من ترقيات الأداء. ويضمن نظام التعليق النشط Active Ride من بورشه – مع الضبط المخصص لسيارات Taycan Turbo GT – ثباتًا وتوازنًا قويين حتى في المنعطفات العالية السرعة.

وتوفر المكابح الخزفية الضخمة قوة توقف كبيرة. وتضمن المقاعد الداعمة المصنوعة من ألياف الكربون بقاء السائق ثابتًا أثناء مناورات القيادة.

وتتخلص سيارة Taycan Turbo GT المزودة بحزمة Weissach من الوزن من خلال إضافة ألياف الكربون وإزالة المقاعد الخلفية وتقليل عزل الصوت.

ويعمل الجناح الخلفي الثابت والتحسينات الديناميكية الهوائية على تعزيز جاهزية السيارة على المسار.

وتعيد نماذج Taycan Turbo GT من بورشه تعريف حدود أداء السيارات الكهربائية، وتقدم لمحة عن المستقبل، إذ لن يضطر عشاق القيادة إلى الحزن على فقدان محرك الاحتراق الداخلي، وتثبت أن عصر الأداء الكهربائي قد وصل. ويبدأ سعر سيارة Taycan Turbo GT من 240 ألف يورو.