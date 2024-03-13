الاتحاد الأوروبي يقر قانون الذكاء الاصطناعي

اقترب الاتحاد الأوروبي من تبني قواعد الذكاء الاصطناعي الأولى عالميًا مع تأييد المشرعين اتفاقًا مؤقتًا للتكنولوجيا التي ينمو استخدامها بسرعة عبر مجموعة واسعة من الصناعات وفي الحياة اليومية.

وبعد ثلاث سنوات من الإعداد، يأتي قانون الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي زادت فيه شعبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT و Gemini، مما أثار المخاوف من المعلومات المضللة والأخبار المزيفة.

وينظم التشريع التقنية الناشئة، ويقيد استخدام الحكومات للمراقبة البيومترية في الوقت الحقيقي في الأماكن العامة لحالات جرائم معينة، ومنع التهديدات الحقيقية، مثل الهجمات الإرهابية، والبحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم الخطيرة.

ويغطي التشريع المسمى “قانون الذكاء الاصطناعي” نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة العالية التأثير وأنظمة الذكاء الاصطناعي العالية المخاطر التي يجب أن تمتثل لالتزامات الشفافية المحددة وقوانين حقوق التأليف في الاتحاد الأوروبي.

وصوت 523 نائبًا في الاتحاد الأوروبي لصالح الاتفاق، في حين عارضه 46 نائبًا وامتنع 49 نائبًا عن التصويت.

وقال تييري بريتون، المفوض الحالي للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي: “أرحب بالدعم الساحق من البرلمان الأوروبي لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، وهو أول إطار شامل وملزم في العالم للذكاء الاصطناعي الموثوق. أصبحت أوروبا الآن تضع المعايير العالمية في الذكاء الاصطناعي الموثوق”.

وكتب بريتون في منشور عبر إكس: “أصبحت أوروبا الآن تضع المعايير العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي”.

ووصفت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، القانون بأنه رائد، قائلة إنه يتيح الابتكار مع حماية الحقوق الأساسية.

وكتبت ميتسولا في منشور عبر إكس: “الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا كبيرًا من حياتنا اليومية، ويصبح الآن جزءًا من تشريعاتنا أيضًا”.

ومن المقرر أن تعطي دول الاتحاد الأوروبي موافقتها الرسمية على الاتفاقية في شهر مايو، ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ أوائل العام المقبل، ويبدأ تطبيقه في عام 2026، مع أن بعض الأحكام ستبدأ في وقت سابق.

وأصبح لدى الاتحاد الأوروبي الآن أول قانون للذكاء الاصطناعي في العالم، ومن المرجح أن تستخدم دول ومناطق أخرى هذا القانون بصفته مخططًا أساسيًا، كما فعلت مع لائحة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

ووصف المتخصصون القانونيون هذا القانون بأنه معلم رئيسي في التنظيم الدولي للذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أنه يمكن أن يمهد الطريق أمام الدول الأخرى لتحذو حذوه.

وتوصل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي في شهر ديسمبر بعد مفاوضات بخصوص قضايا، مثل استخدام الحكومات للمراقبة البيومترية وكيفية تنظيم النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT.

وتتعرض الشركات المخالفة لغرامات تتراوح بين 7.5 ملايين يورو و 35 مليون يورو اعتمادًا على نوع الانتهاكات.

وقد دعت بعض دول الاتحاد الأوروبي في السابق إلى التنظيم الذاتي بدلًا من القيود التي تقودها الحكومة وسط مخاوف من أن التنظيم الخانق قد يضع عقبات أمام تقدمها للتنافس مع الشركات الصينية والأمريكية في قطاع التكنولوجيا.

ومن بين المنتقدين ألمانيا وفرنسا، اللتان تستضيفان بعض الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وتسعى القارة العجوز جاهدة إلى مواكبة تأثير التطورات التقنية في المستهلك وتفوق الشركات الرئيسية في السوق.