إنتل تنجو من محاولة لإيقاف مبيعاتها لهواوي

نجت إنتل من محاولة لإيقاف مبيعات الرقاقات لهواوي، حسبما ذكرت وكالة رويترز، مما يمنح واحدة من شركات تصنيع الرقاقات الكبرى عالميًا مزيدًا من الوقت للبيع لشركة الاتصالات الصينية الخاضعة لعقوبات شديدة.

ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ مدة طويلة لضغوط لإلغاء الترخيص الذي أصدرته إدارة ترامب، والذي يسمح لشركة إنتل بشحن معالجات مركزية متقدمة لشركة هواوي من أجل استخدامها في الحواسيب المحمولة.

وجاء هذا الضغط من المشرعين الذين يسعون إلى وقف جميع المبيعات للشركة الصينية، كما جاء الضغط من AMD المنافسة لشركة إنتل، التي قالت إنه من غير العادل أنها لم تحصل على ترخيص لبيع شرائح مماثلة لشركة هواوي.

وتوضح قدرة إنتل على الاحتفاظ بترخيص لبيع الرقاقات – في حين لا تستطيع منافستها الحصول على إذن مماثل – المشكلات التي تواجهها الشركات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحد من وصول بكين إلى التكنولوجيا الأمريكية المتطورة، وخاصة لشركة تخضع لعقوبات شديدة مثل هواوي.

وأظهرت البيانات أن ذلك سمح لشركة هواوي بالاحتفاظ بحصة صغيرة مع أنها متزايدة من السوق العالمية للحواسيب المحمولة، في حين حرمت AMD من مبيعات بقيمة مئات الملايين من الدولارات للشركة الصينية الخاضعة للعقوبات.

ودعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إدارة بايدن إلى إلغاء ترخيص إنتل للبيع لشركة هواوي فورًا بعد تقرير رويترز.

وقال روبيو: “لا يجب على أي شركة أمريكية أن تدعم ابتكارات هواوي، وخاصة تلك التي تتلقى تمويلًا من دافعي الضرائب”، في إشارة إلى منحة إنتل المتوقعة من وزارة التجارة لتوسيع إنتاج الرقاقات في الولايات المتحدة.

ووصفت السفارة الصينية في واشنطن القيود المفروضة على هواوي بأنها تسلط اقتصادي، وحثت الولايات المتحدة على التوقف عن الإفراط في توسيع مفهوم الأمن القومي من أجل قمع الشركات الصينية.

وأضافت إدارة ترامب هواوي إلى قائمة القيود التجارية في عام 2019 بسبب الانتهاكات المزعومة للعقوبات، ونفت هواوي في السابق ارتكاب أي مخالفات.

وتمنع الإضافة إلى تلك القائمة الموردين الأمريكيين عادةً من بيع أي شيء للشركة المستهدفة.

ومنحت وزارة التجارة بعض موردي هواوي الأمريكيين إذنًا خاصًا في أواخر عام 2020 لبيع عناصر معينة لشركة معدات الاتصالات العملاقة، وذلك قبل مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب منصبه مباشرة.

وتقدمت AMD بطلب للحصول على ترخيص لبيع شرائح مماثلة في أوائل عام 2021 بعد تولي الرئيس جو بايدن منصبه، مع أنها لم تتلق أي رد على طلبها.

وظهر تأثير وقف المبيعات فورًا، إذ انخفضت حصة مبيعات الحواسيب المحمولة من هواوي المتضمنة شرائح AMD من 47.1 في المئة في عام 2020 إلى 9.3 في المئة في النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت حصة إنتل من مبيعات الحواسيب المحمولة من هواوي خلال المدة نفسها من 52.9 في المئة إلى 90.7 في المئة.

وبدا في العام الماضي أن الضغط لإلغاء التراخيص قد يؤتي ثماره عندما قال مسؤول حكومي علنًا إن سياسة الترخيص لشركة هواوي قيد المراجعة.

وأخبر المسؤول الشركات أن وزارة التجارة في طريقها إلى إصلاح التناقض في التراخيص، مع أنها أوقفت خطط إلغاء التراخيص بحلول أواخر العام الماضي، مع التشديد على أنه يمكن إحياء الخطة في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية ترخيص إنتل في وقت لاحق من هذا العام، ومن غير المرجح تجديد الترخيص. وتواصل هواوي الاعتماد على رقاقات إنتل لحواسيبها المحمولة، كما يُظهر موقعها الإلكتروني.

ولا تزال هواوي تستخدم معالجات إنتل في غالبية حواسيبها المحمولة، لذا فإن أي قيود أخرى عليها من شأنها أن تجعل من الصعب توفير الحواسيب المحمولة.

يشار إلى أن إنتل ليست شركة تصنيع الرقاقات الوحيدة التي تستفيد من سياسة الترخيص غير المتكافئة، إذ حصلت كوالكوم على ترخيص لبيع رقاقات الهواتف الذكية إلى هواوي قرب نهاية إدارة ترامب، في حين رفض طلب منافستها التايوانية ميدياتيك للحصول على إذن لبيع شرائح مماثلة.