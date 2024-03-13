أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي ظهرت في مؤتمر ليب 2024 

شهد مؤتمر ليب 2024، الذي اختتمت فعالياته يوم الخميس الماضي في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار (آفاق جديدة) عرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، إلى جانب مناقشة قضايا الاقتصاد الرقمي، والمدن الذكية، وحلول الحوسبة السحابية، والتقنيات التعليمية.

وقد استقطب مؤتمر ليب هذا العام أكثر من 215 ألف زائر، ليشهد المؤتمر ارتفاعًا مذهلًا في عدد الزوار بنسبة بلغت 25% على أساس سنوي مقارنةً بعدد قدره 172 ألف زائر في العام الماضي، ليثبت مكانته بأنه الحدث التقني الأكثر حضورًا على مستوى العالم ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة عالميًا في قطاع التكنولوجيا.

كما شهد مؤتمر ليب 2024 مشاركة قوية من كبرى الشركات التقنية في العالم، وأبرزها: شركة مايكروسوفت، وجوجل، وهواوي، وإريكسون، وDELL، وIBM، وServiceNow، وDatavolt، وAmazon Web Services، وغيرها الكثير من الشركات العالمية.

استثمارات تتجاوز 14 مليار دولار:

شهدت الدورة الثالثة من مؤتمر ليب إعلان عدد من الشركات العالمية استثمارات وتعاونات بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار أمريكي، إذ أعلنت شركة (Amazon Web Services) في أول أيام المؤتمر استثمار ما يصل إلى 5.3 مليارات دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في المملكة.

وأعلنت شركة (IBM) استثمارًا بقيمة قدرها 250 مليون دولار لإنشاء أول مركز عالمي لتطوير البرمجيات في المملكة.

كما أعلنت شركة (ServiceNow) استثمارًا بقيمة تبلغ 500 مليون دولار لإطلاق أول مركز بيانات لها في المنطقة انطلاقًا من المملكة، إضافة إلى تدريب المواهب الوطنية وتطوير مهاراتها.

وشهد المؤتمر خلال اليوم الأول أيضًا إعلان شركة Datavolt؛ الرائدة في تطوير وبناء مراكز البيانات الحديثة، خطتها لاستثمار تبلغ قيمته 5 مليارات دولار لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة في المملكة بقدرة تزيد على 300 ميجاواط.

كما أعلنت شركة DELL عزمها افتتاح مركز تصنيع وتوزيع وإيفاء الطلبات في السعودية، الذي يُعدّ الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات:

إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي في القطاع الصناعي في العالم:

أطلقت شركة أرامكو خلال مؤتمر ليب 2024 أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي في العالم في القطاع الصناعي يُسمى (أرامكو ميتا برين) aramcoMETABRAIN، الذي يستند إلى بيانات تراكمية جمعتها الشركة خلال 90 عامًا، ويمثل هذا النموذج استثمارًا إستراتيجيًا للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تخطط الشركة لاستخدامه لتشغيل التطبيقات المعرفية عبر أعمالها.

رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، يسلّط الضوء خلال مؤتمر #ليب24 على الريادة الرقمية في قطاع الطاقة، وأحدث مشاريعنا الرقمية، وعن أبرز المجالات التي ترتكز عليها@LEAPandInnovate #أرامكو pic.twitter.com/uSkYXZSYh7 — أرامكو (@saudi_aramco) March 5, 2024

المختبر السعودي للابتكار (SAIL):

أعلنت أرامكو خلال المؤتمر إنشاء المختبر السعودي للابتكار (SAIL) كمركز وطني متكامل للابتكار ومعزز لمستقبل المملكة الرقمي، ويركز هذا المختبر في البحث والتطوير القائم على تقنية المعلومات، وتطوير المنتجات وبناء المشاريع الرقمية من خلال إنشاء منظومة شركاء وطنية وعالمية لتعزيز قدرات هذا المختبر.

وقد شاركت أرامكو السعودية في تأسيسه مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

إنشاء أكبر مركز لحوسبة الذكاء الاصطناعي في العالم:

أعلنت شركة أرامكو ديجيتال في اليوم الثالث من مؤتمر ليب 2024 تعاونها مع شركة (Groq) في شراكة لإنشاء أكبر مركز لحوسبة الذكاء الاصطناعي في العالم.

أعلنت @saudi_aramco في اليوم الثالث من #ليب24 عن نيتها التعاون مع @GroqInc لبناء أكبر مركز لحوسبة الذكاء الاصطناعي في العالم. pic.twitter.com/q62QQPVOHJ — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) March 6, 2024

الجدير بالذكر أن شركة (Groq)، هي شركة ناشئة تعمل على تطوير شرائح إلكترونية مخصصة لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وتشغيلها، وتطلق على تلك الشرائح اسم (LPU)، إذ يرى (جوناثان روس)؛ المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن استخدام شرائح مطورة خصوصًا لهذا الغرض يرفع من سرعة تجربة المستخدم، ويخفض من استهلاك الطاقة، مقارنة بشرائح معالجة الرسوميات GPU.

الروبوت محمد:

جرى خلال فعاليات مؤتمر ليب 2024 الكشف عن الروبوت (محمد)، الذي يمثل قفزة نوعية في التفاعل الآلي والذكاء الاصطناعي، لينضم إلى رفيقه الروبوت (سارة) الذي أُطلق خلال فعاليات مؤتمر (ليب 2023) وجرى تصنيعه بالتعاون بين السعودية الرقمية وشركة QSS؛ المتخصصة في تصنيع الروبوتات.

يدعم الروبوت (محمد) مجموعة واسعة من القدرات التي تحدث ثورة في كيفية تفاعل الروبوتات مع البشر، إذ يتميز بقدرته على التفاعل الحركي بمرونة عالية، مما يسمح بتفاعلات تبدو طبيعية وسلسة مع البشر، وتشمل تفاعلاته تعبيرات الوجه المتسقة وحركة الشفاه المتزامنة مع الكلام.

كما يتميز هذا الروبوت بقدرته على فهم البيانات اللغوية وتحليلها بدقة، والرد بطريقة تتسم بالطبيعية والدقة، بالإضافة إلى ذلك فهو مصمم للعمل في البيئات الخطرة والمجالات الصناعية، إذ يمكنه القيام بمهام تحتاج إلى دقة عالية أو العمل في ظروف قد تشكل خطرًا على البشر، ليساهم في تعزيز السلامة وكفاءة الإنتاج.

وقد صرح سعود صالح الصقري، وهو رئيس مجلس إدارة شركة QSS، أن الروبوت محمد يُعدّ متطورًا أكثر من ناحية الجسم، والمرونة في الحركة، كما أنه أكثر تطورًا من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

تعاون بين سدايا وشركة IBM ل إتاحة نموذج علاّم عبر منصة (Watsonx):

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال فعاليات مؤتمر ليب 2024 مذكرة تفاهم مع شركة IBM، بهدف إتاحة نموذج (علّام) Allam عبر منصة (Watsnox) للذكاء الاصطناعي والبيانات التابعة لشركة IBM، وذلك للاستفادة من قدراتها التوليدية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن (علّام) Allam، هو عبارة عن روبوت دردشة تفاعلي يمكنه فهم اللغة العربية الفصحى والعامية وإجراء محادثات مع المستخدمين في مواضيع متعددة ومجالات معرفية مختلفة، كما يفهم الأوامر النصية والصوتية، ويقدم إجاباته سواء بشكل نصي أو صوتي، وقد أطلقته سدايا خلال شهر مايو 2023 بالتعاون مع شركة (إنفيديا) Nvidia.

#سدايا تطلق النسخة التجريبية من #تطبيق_علّام باللغة العربية الذي يعد الأول من نوعه في المملكة وعمل عليه كوادر وطنية متخصصة ليزود المستخدمين بمختلف المعارف ويرد على استفساراتهم من مئات الملايين من المقالات. #الذكاء_الاصطناعي_التوليدي pic.twitter.com/NNTU3DV9Ns — SDAIA (@SDAIA_SA) May 16, 2023