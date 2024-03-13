آبل تتيح للمطورين نشر التطبيقات عبر مواقع الإنترنت

أعلنت شركة آبل المزيد من التغييرات المتعلقة بآلية نشر المطورين تطبيقاتهم عبر السماح للذين يستوفون معايير معينة بإتاحة تطبيقاتهم على مواقع الإنترنت الخاصة بهم، وتمكين المستخدمين من تنزيلها مباشرةً.

وسيسمح خيار “التوزيع عبر الويب” للمطورين بنشر التطبيقات الخاصة بهم على نطاق أوسع خارج متجر آب ستور الخاص بالشركة.

ولكي يكون المطورون مؤهلين للاستفادة من الخيار الجديد، سيحتاجون إلى الاشتراك في قواعد متجر التطبيقات الجديدة التي تفرضها آبل، والتي تجعلهم يدفعون رسومًا مقابل كل عملية تثبيت بعد حدود معينة وأن يكونوا أعضاء في برنامج المطورين Apple Developer Program لمدة عامين على الأقل.

ومن المعايير الأخرى التي وضعتها آبل أن يكون لدى المطورين تطبيق حصل على أكثر من مليون عملية تثبيت خلال العام الماضي في دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوثيقة الدعم المنشورة عبر موقعها الرسمي.

وتأمل آبل أن تقلل أخطار تثبيت المستخدمين تطبيقات تحتوي على برمجيات خبيثة من خارج متجرها الرسمي.

ومع تلك التعديلات، تواجه شركة آبل انتقادات لاذعة وتُتهم بأنها تلتزم بقانون الأسواق الرقمية DMA في الاتحاد الأوروبي على نحو شكلي فقط، وهو ما قد يجعلها تخضع للتدقيق من السلطات المعنية.

وأجبر قانون الأسواق الرقمية آبل على السماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة لمتجر آب ستور، والسماح للمستخدمين بتحميل تطبيقات من خارج المتجر.

وتسمح آبل الآن للمطورين حاليًا بطرح متاجر التطبيقات التي تحتوي فقط على تطبيقاتهم الخاصة. وفي السابق، كان مطلوبًا منهم تقديم تطبيقات من مطورين آخرين داخلها، لذا يمكن لشركات Epic Games وإكس بوكس وميتا أن يكون لديهم متاجر تطبيقات تتضمن فقط تطبيقاتهم وألعابهم الخاصة.