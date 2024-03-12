OpenAI تعزز تأمين حسابات ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI إضافة ميزة أمنية جديدة إلى حسابات المستخدمين في روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، وهي ميزة المصادقة المتعددة العوامل MFA، وفقًا لما نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ويحتاج المستخدمون إلى تثبيت أحد تطبيقات المصادقة Authenticator في الهاتف المحمول، إذ يتعين مسح رمز القراءة السريعة QR فيه ضوئيًا لإضافة رموز مؤقتة لمرة واحدة، يُشار إليها اختصارًا بـ TOTP.

ويُطلب من المستخدمين إدخال تلك الرموز المتغيرة المكونة من 6 أرقام في كل مرة يسجلون فيها الدخول إلى حسابات ChatGPT الخاصة بهم باستخدام بيانات تسجيل الدخول التقليدية.

ويُعطى المستخدمون أيضًا رمز استرداد عند إعداد المصادقة المتعددة العوامل، إذ سيحتاجون إلى الحفاظ عليه أيضًا؛ لأنه عند فقدان الجهاز أو عدم القدرة على استخدام رموز TOTP لأي سبب، يمكن أيضًا استرداد الحساب عبر رمز يُرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني.

وينصح خبراء الأمن السيبراني باستخدام المصادقة المتعددة العوامل (MFA) أو المصادقة الثنائية (2FA) من أجل تأمين الحسابات عمومًا؛ لأنه حتى إذا تمكن المخترقون من معرفة كلمة المرور الخاصة بحساب معين، فلن يتمكنوا من الوصول إليه دون الحصول على رمز TOTP الذي يولّده تطبيق المصادقة الخاص بأصحاب الحسابات.

ومن الجدير بالذكر أن المصادقة المتعددة العوامل (MFA) هي عملية تسجيل الدخول إلى الحساب من خلال خطوات متعددة، عبر طلب بيانات إضافية دون الاكتفاء بكلمات المرور، مثل إدخال رمز إضافي يُرسل إلى المستخدمين، أو تقديم إجابات لأسئلة سرية، وغيرها.

وتتوفر بعض تطبيقات المصادقة التي يمكن الاعتماد عليها مثل تطبيق جوجل Google Authenticator، وتطبيق مايكروسوفت Microsoft Authenticator وغيرها.