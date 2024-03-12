MSI تطلق إصدار بيوس جديدًا لتعطيل وظيفة CEP في معالجات إنتل

أعلنت MSI ترقية إصدار البيوس (BIOS) الخاص باللوحات الأم التي تعمل بشريحة إنتل من سلسلة 700 و 600، والتي تدعم القدرة على تعطيل وظيفة الحماية من تقلب التيار (CEP).

وتسمح هذه الوظيفة بعمل المعالج عند فولط أدنى لتحقيق درجات حرارة منخفضة دون المساومة على مستوى الأداء، لكن في بعض الأحيان قد تؤدي هذه الوظيفة إلى نتيجة عكسية فينخفض مستوى أداء المعالج المركزي.

وتعد (CEP) وظيفة من وظائف الحماية التي تمنع حدوث الاضطراب عند انخفاض الجهد الكهربائي الذي يصل إلى المعالج. ومع ذلك، يختلف التأثير بناءً على الحاسوب والمكونات المستخدمة فيه، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض الأداء. وقد يختار اللاعبون المحترفون تعطيل وظيفة الحماية من تقلب التيار لتحقيق أقصى أداء ممكن.

وأصدرت شركة MSI ترقية لإصدار البيوس في اللوحات الأم التي تعمل بشريحة إنتل 700 و 600 الداعمة لمعالجات الجيل الرابع عشر من فئة K، والجيل الرابع عشر، والجيل الثالث عشر من فئة K، والجيل الثاني عشر من فئة K.

وحاليًا، تدعم معالجات الجيل الرابع عشر من فئة K إمكانية تعطيل وظيفة CEP، في حين تتطلب المعالجات الأخرى ترقية البيوس إلى أحدث إصدار في اللوحات الأم لدعم تعطيل وظيفة CEP.

ووفقًا لاختبارات MSI، فإن محاولات خفض حمل التيار في وحدة المعالجة المركزية (CPU AC Load Line) مع تفعيل وظيفة CEP أدت إلى انخفاض الأداء بنسبة تصل إلى 40% لمعالج Core i9-14900 ومعالج Core i7-14700.

وعند تعطيل وظيفة CEP، لم تتعرض معالجات Raptor Lake Refresh، غير القابلة لكسر السرعة (non-K)، لأي انخفاض في الأداء.