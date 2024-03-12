Midjourney تحظر خدمتها على موظفي Stability AI

قالت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ميدجورني Midjourney إنها منعت جميع موظفي Stability AI من استخدام خدمتها، متهمة الموظفين في شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة بالتسبب في توقف أنظمتها في وقت سابق من هذا الشهر أثناء محاولة لجمع بياناتها بكميات كبيرة.

ونشرت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة تحديثًا يقر بأن التوقف كان يمنع الصور المولدة من الظهور في معارض المستخدمين، وادعت أن هذا النشاط كان وراء توقف الخدمة، وهو نشاط شبيه بشبكة روبوتات من الحسابات المدفوعة، وربطت تلك الحسابات بموظفي Stability AI.

وقالت Midjourney إن الخدمة توقفت لأن شخصًا ما في Stability AI كان يحاول جمع جميع المطالبات النصية والصور، وربطت عدة حسابات مدفوعة بفرد في فريق بيانات Stability AI.

ومنعت Midjourney جميع موظفي Stability AI من استخدام خدمتها إلى أجل غير مسمى ردًا على توقف الخدمة، كما قدمت سياسة جديدة من شأنها أن تمنع موظفي أي شركة تمارس الأتمتة العدوانية أو تتسبب في توقف الخدمة.

وردًا على هذه الاتهامات، قال الرئيس التنفيذي لشركة Stability AI، عماد مشتاق، إنه يحقق في الموقف، موضحًا أن Stability AI لم تأمر بالإجراءات المعنية.

وادعى مشتاق أنه إذا كان سبب التوقف هو أحد موظفي Stability AI، فإن كل ما حدث لم يكن مقصودًا وليس هجوم الحرمان من الخدمة DDoS.

ورد مؤسس Midjourney، ديفيد هولز، على مشتاق، مدعيًا أنه أرسل له بعض المعلومات للمساعدة في تحقيقه الداخلي.

ويدفع مستخدمو Midjourney رسوم اشتراك شهرية للوصول إلى مولد الصور بالذكاء الاصطناعي من أجل تحول المطالبات المكتوبة إلى صور.

ولم تغب المفارقة في هذا الموقف عن المبدعين، الذين انتقدوا على نطاق واسع كلا الشركتين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على كميات كبيرة من البيانات المجمعة من أعمالهم دون موافقة.

وتواجه الشركتان العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق التأليف، مع اتهام Midjourney بإنشاء قاعدة بيانات للفنانين لأغراض التدريب في شهر ديسمبر.