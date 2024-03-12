Airbnb تمنع استخدام كاميرات المراقبة الداخلية

قالت Airbnb إنها تحظر استخدام الكاميرات الأمنية الداخلية في جميع قوائمها في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن غرضها أو موقعها.

ولن يسمح للمضيفين بعد الآن باستخدام الكاميرات في أي منطقة بالمنزل بحلول تاريخ 30 أبريل، وذلك في محاولة لتبسيط سياسات الشركة بخصوص الكاميرات الأمنية والأجهزة الأخرى.

ووفقًا لشركة المشاركة المنزلية، فإنها تحقق في أي انتهاكات للسياسة المنقحة ومن المحتمل إزالة القائمة أو صاحب الحساب من المنصة.

وكان المضيفون قادرين في السابق على استخدام كاميرات المراقبة الداخلية داخل المناطق المشتركة في العقار، مثل الممرات وغرف المعيشة، طالما أن المضيفين كشفوا عنها في صفحة المسكن قبل الحجز، مع حظر الكاميرات في مناطق، مثل الحمامات وغرف النوم.

وقالت Airbnb: “يبسط هذا التحديث للسياسة نهجنا ويوضح أن الكاميرات الأمنية غير مسموح بها داخل القوائم، بغض النظر عن موقعها أو غرضها أو الكشف عنها سابقًا”.

وقال جونيبر داونز، رئيس سياسة المجتمع والشراكات في Airbnb، إن التحديث يوفر مزيدًا من الوضوح بخصوص ما يمكن توقعه عبر Airbnb، ويستند إلى المحادثات التي أجرتها الشركة مع الضيوف والمضيفين وخبراء الخصوصية.

وأوضحت Airbnb أن غالبية قوائمها لا تحتوي كاميرات أمنية، لذلك من المتوقع أن يؤثر هذا التحديث في مجموعة فرعية صغيرة من القوائم عبر المنصة.

ويظل المضيفون قادرين على استخدام أجهزة، مثل كاميرات جرس الباب وأجهزة مراقبة الضوضاء، حتى يتمكنوا من الاستمرار بمراقبة أمان منازلهم والتغلب على المشكلات، مثل الحفلات غير المصرح بها.

ويجب على المضيفين الكشف عن أن مسكنهم يحتوي كاميرات خارجية ومكان وجودها قبل حجز الضيوف.

وقالت الشركة إن هذه الأجهزة لا يمكنها مراقبة المساحات الداخلية أو المناطق الخارجية التي تتطلب خصوصية، مثل الحمام الخارجي المغلق أو حمام البخار.

ويجب على المضيفين أيضًا توضيح وجود أجهزة مراقبة الضوضاء، وهي الأجهزة التي تقيم مستويات الضوضاء فقط ولا تسجل الأصوات أو المحادثات أو تنقلها. ولا يسمح بهذه الأجهزة إلا في المساحات المشتركة للقوائم، وفقًا للشركة.