5 طرق يمكن لطلاب الجامعات من خلالها استخدام Copilot في تطبيقات Microsoft 365

عقدت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي حدثها العالمي Reimagine Education الذي يتحدث عن الطرق المبتكرة التي تستخدم بها المدارس التكنولوجيا، وقد ركزت الشركة بنحو كبير في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأشارت خلال الحدث إلى أنها ستجعل برنامج (Copilot لتطبيقات Microsoft 365) متاحًا للشراء بدءًا من 1 أبريل لمؤسسات التعليم العالي لتوفيره لطلابها الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

ولمساعدة المعلمين والطلاب في تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، نشرت مايكروسوفت مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي للتعليم الخاصة بالشركة، ومجموعة مختارة من الطرق التي يمكن للطلاب من خلالها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقات Microsoft 365 وسنذكر من هذه الطرق ما يلي:

1- الحصول على ملخصات للمحاضرات في تطبيق Microsoft Teams:

باستخدام Copilot في Microsoft Teams، يمكن للطلاب الحصول على ملخصات سريعة للدردشات أو الفصول الدراسية التي عُقدت من بُعد أو الاجتماعات أو المكالمات المرئية المتعلقة بالدراسة. وهذا يُسهل بقاء الطلاب مطلعين دائمًا على أهم المعلومات المذكورة في المحاضرات والاجتماعات، وتوفير الوقت الذي يقضونه في تدوين الملاحظات المهمة الخاصة بالفصول الدراسية؛ إذ تساعدهم الملخصات في الحصول على أهم المعلومات المذكورة في الفصول الدراسية؛ مما يمنحهم الفرصة للتركيز في الدراسة بنحو أفضل.

2- المساعدة في الكتابة في Microsoft Word:

يمكن لروبوت Copilot المدمج في Microsoft Word إنشاء النصوص المختلفة، والمساعدة في تحرير النصوص وتدقيقها، ويوفر أيضًا مزايا أخرى قد تكون مفيدة أكثر للطلاب؛ إذ يمكن للطلاب تعزيز فهمهم للمادة الدراسية المرفقة في المستندات من خلال تحديد الأقسام التي لا يفهمونها جيدًا، وبعد ذلك يمكن لروبوت Copilot تقديم المزيد من المعلومات حول القسم الذي حدده الطالب، أو إنشاء ملخص له، أو تحويله إلى عنصر مرئي، مثل: الجدول.

3- تلخيص رسائل البريد الإلكتروني في خدمة Outlook:

يحتاج الطالب إلى الكثير من الوقت لمتابعة البريد الوارد الخاص به، وهذا الوقت يمكن تخصيصه بنحو أفضل للقيام بمهام أخرى، مثل: الدراسة أو أداء الواجبات أو مراجعة المواد عند الحصول على مساعدة من روبوت Copilot المدمج في Outlook؛ إذ يمكن أن يساعد هذا الروبوت في تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، كما يمكنه أيضًا مساعدة الطلاب في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وتحريرها؛ مما يمنح الطلاب المزيد من الوقت للدراسة.

4- إنشاء العروض التقديمية في Microsoft PowerPoint:

يمكن أن يكون إنشاء العروض التقديمية أمرًا شاقًا للطلاب؛ لأن هذه العملية تتطلب الكثير من الوقت للتحضير والتصميم والتدرّب على كيفية تقديم المحتوى أمام الطلاب والمُدرّس، لكن مايكروسوفت سهّلت هذا الأمر للطلاب من خلال إدماج روبوت Copilot في خدمة العروض التقديمية PowerPoint؛ إذ يمكن للطالب الاستعانة بهذا الروبوت لصياغة عرض تقديمي كامل من خلال مطالبة واحدة، ويمكنه أيضًا طلب إعادة تصميم أي عرض تقديمي بطريقة أفضل من قبل.

5- تنظيم البيانات في برنامج Excel:

يحتاج استخدام تطبيق Microsoft Excel إلى المهارة في التعامل مع الجداول وتنظيم البيانات، ولاكتساب هذه المهارة يحتاج الطالب إلى التدريب، لكن روبوت Copilot في Excel يمكن أن يساعده في التعامل مع البيانات والجداول دون الحاجة إلى التدرّب كثيرًا؛ إذ يمكن لهذا الروبوت تحليل البيانات المرفقة في الجداول والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتلك البيانات.

ويمكن لأي طالب يرغب في إنشاء جدول بيانات في Excel استخدام Copilot للمساعدة في فرز البيانات وتلخيصها وتنظيمها؛ مما يساعده في قضاء وقت أقل في التنسيق ووقت أطول في الفهم.