ميتا تجلب ميزة تحديد المعالم إلى نظارتها الذكية

أصبحت نظارات ميتا راي بان الذكية الآن قادرة على تعرف المعالم، إذ اكتسبت النظارة الذكية من خلال التحديث التجريبي الجديد قدرة جديدة للذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، وهي تعرف المعالم ووصفها، مما يجعلها تعمل بصفتها دليلًا سياحيًا للمسافرين.

وقال مارك زوكربيرج عبر قناة ميتا ضمن إنستاجرام: “تحدد ميزة الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط الجديدة في الإصدار التجريبي لنظارة ميتا راي بان المعالم وقد تخبرك عنها. يمكن للمستخدمين إلقاء نظرة على المعلم وطلب تفاصيل إضافية عنه بضغطة زر”.

وعاينت ميتا الميزة في حدث Connect في العام الماضي بصفتها جزءًا من إمكانات الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط التي تسمح لها بالإجابة عن الأسئلة بناءً على بيئتك.

وتضيف ميتا قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى نظارتها الذكية باستمرار، ووصلت في العام الماضي مزايا البحث المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى النظارات الذكية من أجل تعرف الأشياء.

وتقتصر هذه المزايا حاليًا على الولايات المتحدة، ولا تزال في المرحلة التجريبية. ويجب الاشتراك في برنامج الوصول المبكر لاختبار المزايا الحديثة، ويشمل ذلك القدرة على تعرف المعالم والآثار.

وأطلقت الشركة الجيل الثاني من نظارتها الذكية في عام 2023 مع العديد من الإطارات المخصصة المختلفة وخيارات العدسات القابلة للتخصيص.

وتوفر النسخة المحدثة من نظارات ميتا راي بان الذكية مزايا، مثل تحسين أداء مكبر الصوت وكاميرا محدثة مزودة بمستشعر بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وهي مدعومة بمنصة Snapdragon AR1 Gen1 من كوالكوم التي تعالج الصوت والصور ومقاطع الفيديو.

ومقارنةً بالجيل الأول، فإن الجيل الثاني أرق وأخف وزنًا ويمكن أن يوفر ما يصل إلى 36 ساعة من عمر البطارية مع حافظة الحمل. وتتيح هذه النظارات الذكية أيضًا للمستخدمين إمكانية البث المباشر عبر منصات، مثل فيسبوك وإنستاجرام.

ويتيح تكامل الذكاء الاصطناعي أيضًا مزايا، مثل تجربة التنقل دون استخدام اليدين، إذ يمكن للمستخدمين استدعاء مساعد الذكاء الاصطناعي من ميتا Meta AI بمجرد قول “Hey Meta”.

وتتوفر النظارات الذكية حاليًا في أسواق محددة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بسعر يبدأ من 299 دولارًا.