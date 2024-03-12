موتورولا تكشف عن هواتف Moto G إصدارات 2024

أعلنت شركة موتورولا هاتفين جديدين من سلسلة Moto G لعام 2024، ويُعد الهاتفان من هواتف الفئة الاقتصادية مع أن أحدهما يدعم الشحن اللاسلكي.

وتبدأ الشركة طرح هاتفيها Moto G 5G و Moto G Power 5G (إصدارات 2024) للبيع خلال الشهر الجاري، وفقًا لما جاء عبر موقعها الرسمي.

‏Moto G 5G 2024

يحمل الهاتف شاشة قياسها 6.6 إنشات بتردد قدره 120 هرتزًا، وتحتوي الشاشة على طبقة حماية من زجاج غوريلا.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 4 جين 1 من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 8 جيجابايت عن طريق ميزة RAM Boost في نظام التشغيل لمضاعفة حجم الذاكرة العشوائية، ويحتوي الجهاز على مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.

ويقدم الهاتف الذكي بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير مع شحن بقوة قدرها 18 واطًا عبر منفذ USB-C.

ويأتي الهاتف بتصميم مميز بلمسة نهائية من الجلد الصناعي، كما هو الحال في هواتف في الفئات السعرية الأعلى. ويبلغ سعر الهاتف 200 دولارٍ أمريكي.

‏ Moto G Power 5G 2024

وأما هاتف موتورولا Moto G Power 5G، فهو يحتوي على الشاشة ذاتها بقياس قدره 6.6 إنشات وتردد قدره 120 هرتزًا، وبطارية سعتها 5000 ميلي أمبير بسرعة شحن أكبر، إذ يدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 30 واطًا.

ويُقدم الهاتف سعة تخزين قدرها 128 جيجابايت، وتصميم من الجلد الصناعي أيضًا، ويحتوي على كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مثبت بصري OIS.

وتكمن ميزة هاتف Moto G power 5G في كونه أول هاتف من سلسلة Moto G مزود بشحن لاسلكي، إذ يمكن شحن البطارية لاسلكيًا بقوة تصل إلى 15 واطًا، وهي ميزة نادرة في هواتف تلك الفئة السعرية.

ويبلغ سعر الهاتف 300 دولارٍ أمريكي، وسيكون متاحًا نهاية شهر مارس الجاري.