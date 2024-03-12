منظمة JEDEC ستنجز معايير ذاكرة LPDDR6 في الربع الثالث من عام 2024

من المتوقع أن تعلن منظمة JEDEC، المتخصصة عالميًا في تطوير معايير صناعة الإلكترونيات الدقيقة، المصادقة على مواصفات ذاكرة LPDDR6 الجديدة في الربع الثالث من عام 2024، وفقًا لتقارير أكدها موقع ETnews.

ومن المقرر أن تأتي ذاكرة LPDDR6 بدلًا من ذاكرة LPDDR5 الحالية وإصداراتها المختلفة التي أعلنت في عام 2019. وقد مضى ما يقرب من خمس سنوات على وجود معيار LPDDR5 في الأسواق، إذ حقق انتشارًا هائلًا في مختلف المنتجات.

وعملت عدة شركات مثل سامسونج وميكرون على تقديم ذواكر LPDDR5 محسنة مثل إصدار LPDDR5x، في حين قدمت شركة SK Hynix إصدار LPDDR5T الذي يوفر معدلات نقل بيانات تصل إلى 9.6 جيجابت/ الثانية.

وتعد ذاكرة الوصول العشوائي DRAM LPDDR6 خيارًا مثاليًا للهواتف الذكية والأجهزة الرقيقة والخفيفة وحتى أجهزة الحواسيب المحمولة والحواسيب الشخصية الصغيرة.

ويُفيد التقرير أيضًا أن منظمة JEDEC على وشك الانتهاء من إنجاز مواصفات الجيل القادم لذاكرة LPDDR المعروفة باسم LPDDR6.

وحصل موقع ETnews على تصريحات مهمة من مسؤولين، دون ذكر أسمائهم، داخل صناعة أشباه الموصلات، إذ قال المسؤول الأول: “عقدنا مناقشات عديدة لتأكيد مواصفات LPDDR6، وستصدر هذه المواصفات في الربع الثالث من هذا العام”. أما المسؤول الثاني فتحدث قائلًا: “يجري تطوير ومناقشة المعايير بطريقة تقلل من معدل استهلاك الطاقة، الذي يزداد مع زيادة سرعة معالجة البيانات”.

مع أن المعلومات المتعلقة بذاكرة LPDDR6 قليلة للغاية، فإن هناك تقارير تؤكد أن المعالجة والحوسبة في رقاقات ذاكرة LPDDR6 ستشكلان أمرًا مهمًا في المعايير الجديدة لتلبي متطلبات قطاع أجهزة الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويتوقع أن تكون شركات تصنيع ذاكرة الوصول العشوائي DRAM مثل سامسونج و SK Hynix وميكرون جاهزة لتطوير وإنتاج منتجاتها الجديدة المستندة إلى معايير ذاكرة LPDDR6.

وتشير التوقعات إلى أن أولى المنتجات المستندة إلى ذاكرة LPDDR6 ستطلق في نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.