مقارنة بين هاتفي Xiaomi 14 و OnePlus 12

يُعدّ Xiaomi 14 من أحدث وأفضل الهواتف التي أطلقتها شركة شاومي، كما يُعدّ OnePlus 12 من أحدث وأفضل الهواتف التي أطلقتها شركة ون بلس، وكلاهما من أبرز هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي.

يشترك هاتفا Xiaomi 14 و OnePlus 12 في العديد من المواصفات الرئيسية؛ إذ يضم كلاهما كاميرات خلفية ثلاثية العدسات، ويعملان بمعالج كوالكوم (Snapdragon 3 Gen 8)، وبنظام التشغيل أندرويد 14، لكنهما يختلفان في العديد من المواصفات الأخرى.

وفيما يلي سنذكر أبرز الفروق بين هاتفي Xiaomi 14 و OnePlus 12 لتتعرّف المزايا البارزة لكل هاتف التي يتفوق بها على الهاتف الآخر:

1- يحتوي OnePlus 12 على بطارية أكبر من بطارية هاتف شاومي:

يمتاز كل من OnePlus 12 و Xiaomi 14 بعمر البطارية الطويل، ومع ذلك، يحتوي OnePlus 12 على بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير وهي أكبر بكثير من بطارية هاتف شاومي التي تبلغ سعتها 4610 ميلّي أمبير في الساعة.

يمتاز OnePlus 12 أيضًا بدعمه الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 100 واط، ويستغرق شحن بطاريته بالكامل مدة قدرها 26 دقيقة، كما يدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

أما هاتف Xiaomi 14 فيدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 90 واطًا، ويمكن شحن بطاريته بالكامل في مدة قدرها 30 دقيقة، ويدعم هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، ويمكن شحنه بالكامل لاسلكيًا في مدة قدرها 46 دقيقة.

2- هاتف Xiaomi 14 لديه مقاومة أفضل للماء من هاتف ون بلس:

يمتاز هاتف Xiaomi 14 بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، أما هاتف OnePlus 12 فهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP65.

يعني دعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار أن الهاتف يمكنه تحمّل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف مدة قدرها نصف ساعة، وأما دعم معيار IP65 يعني أن الهاتف مقاوم لرذاذ الماء ولا يمكنه تحمل الغمر في الماء.

3- يحتوي OnePlus 12 على شاشة أكثر سطوعًا من شاشة هاتف شاومي:

تمتاز شاشة Xiaomi 14 بذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، وتمتاز شاشة هاتف OnePlus 12 بذروة سطوع تبلغ 4500 شمعة في المتر المربع؛ مما يجعله مثاليًا للاستخدام في أي درجة إضاءة مهما كانت ساطعة.

4- يعمل هاتف Xiaomi 14 بنظام HyperOS الجديد والمعتمد على نظام أندرويد 14:

أعادت Xiaomi تسمية واجهة المستخدم MIUI التي تعمل بها هواتفها القديمة، وأطلقت نظام HyperOS الجديد والمعتمد على نظام أندرويد 14، ويُعدّ Xiaomi 14 من أوائل هواتف شاومي التي تعمل بهذا النظام، وقد صمّمت شاومي نظام HyperOS الجديد ليكون أكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بواجهة المُستخدم MIUI.

يمتاز هذا النظام بتصميمه الحديث ويدعم مجموعة من المزايا الجديدة التي تُعزّز تجربة استخدام أجهزة Xiaomi المُختلفة؛ إذ يسمح بالاتصال بين أجهزة شاومي بسلاسة، والوصول إلى البيانات والتطبيقات من مُختلف الأجهزة، ويدعم العديد من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

أما هاتف OnePlus 12 فيعمل بنظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS التي تمتاز بقابلية التخصيص بنحو كبير.

إذا أردت تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف شاومي 14 يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 14 الجديد من شاومي“، كما يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus 12 الجديد.. إليك المواصفات والسعر” لتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف OnePlus 12.