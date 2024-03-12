مراجعة شاملة لهاتف Vivo V30 Lite الجديد

Vivo V30 Lite من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة فيفو، ويندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويأتي بمواصفات مميزة، وتصميم أنيق.

أطلقت شركة فيفو إصدارًا خاصًا بدول الشرق الأوسط من هذا الهاتف يختلف عن الإصدار الخاص بالأسواق الصينية في بعض المواصفات، وأبرزها: المعالج، ومواصفات الكاميرا الأساسية، وسنتحدث في هذا المقال عن الإصدار الخاص بدول الشرق الأوسط، وسنذكر مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم و الشاشة :

يأتي هاتف Vivo V30 Lite بتصميم أنيق، وتضم الجهة الخلفية إطارًا مستطيلًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية التي تظهر مرتبة بنحو رأسي، ويضم هذا الهاتف إطارًا مصنوعًا من البلاستك.

يدعم هذا الهاتف مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقًا لمعيار IP54، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Crystal Black)، والبنفسجي (Leather Purple).

ويمتاز هذا الهاتف بالوزن الخفيف؛ إذ يبلغ وزن الطراز الذي يأتي باللون الأسود 185.5 جرامًا، ويبلغ وزن الطراز الذي يأتي باللون البنفسجي 190 جرامًا، ويمتاز هاتف فيفو أيضًا بأنه رقيق؛ إذ يبلغ سُمكه 7.7 ملم.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف Vivo V30 Lite شاشة من نوع (AMOLED)، وتمتاز بدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتأتي بقياس قدره 6.67 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع تبلغ ذروته 1800 شمعة في المتر المربع، وبكثافة تبلغ 394 بكسلًا في البوصة الواحدة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Vivo V30 Lite بمعالج كوالكوم (Snapdragon 4 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Funtouch OS 14.

تتضمن وجهة المستخدم Funtouch OS 14 من فيفو العديد من مزايا التخصيص التي تسمح لك بتخصيص مظهر شاشة القفل والشاشة الرئيسية حسب رغبتك، كما تتضمن مجموعة من مزايا تعدد المهام التي تسمح لك بالعمل على تطبيقين في الوقت نفسه، مثل: مزية النافذة الصغيرة (Small Window)، وتقسيم الشاشة (Spilt-Screen).

يأتي هاتف فيفو مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين حتى واحد تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية، ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Vivo V30 Lite على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 80% خلال نصف ساعة.

يمكن أن يستمر هاتف فيفو بالعمل مدة قدرها 16 ساعة من بث مقاطع الفيديو في يوتيوب، ويمكن لبطاريته الاحتفاظ بما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية بعد مرور أربع سنوات.

من ناحية أخرى، أضافت فيفو بعض المزايا لحماية البطارية من الشحن الزائد في أثناء الليل، ومنع الحرارة الزائدة في أثناء الشحن السريع.

الكاميرا:

يضم هاتف Vivo V30 Lite كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، كما يضم هذا الهاتف كاميرا أمامية تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

تُنتج كاميرا هذا الهاتف صورًا واضحة وخالية من التشويش في النهار وفي ظروف الإضاءة العالية، وتضمن مزية Super Night من فيفو أن تكون الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة المنخفضة وفي الليل خالية من الضبابية والضوضاء، وواضحة تمامًا.

السعر:

يُباع هاتف Vivo V30 Lite بسعر قدره 1066 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Vivo V30 Lite:

Vivo V30 Lite المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 4 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود ( Crystal Black )، والبنفسجي ( Leather Purple ). نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Funtouch OS 14. الوزن 185.5 جرامًا للطراز الذي يأتي باللون الأسود، 190 جرامًا للطراز الذي يأتي باللون البنفسجي. السعر 1066 درهمًا إماراتيًا.