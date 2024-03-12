مبيعات هواتف هواوي الرائدة تتجاوز 10 ملايين وحدة

تجاوزت مبيعات هواتف هواوي الرائدة من سلسلة هواتف Mate 60 و Mate X5 القابلة للطي 10 ملايين وحدة بحلول مطلع شهر مارس الجاري وفقًا لما ذكرته مصادر في سلاسل الإمداد، وهو ما يُعد إنجازًا جديدًا للشركة في قطاع الهواتف الذكية.

وأطلقت هواوي هواتف Mate 60 و Mate X5 بمعالج Kirin 9000S العالي الأداء الذي طورته الشركة ذاتيًا، وصنعته اعتمادًا على تقنية تصنيع قدرها 7 نانومتر، وهو ما أدى إلى ازدهار مبيعات الشركة منذ العام الماضي.

وأفادت عدة تقارير من مؤسسات بحثية بأن شركة هواوي شهدت ارتفاعًا في المبيعات بداية من الربع الأخير من عام 2023، فقد بلغت مبيعاتها نحو 10.4 مليون وحدة، وأظهرت البيانات أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات الشركة الصينية على أساس سنوي، بفضل عودتها القوية بسلسلة هواتف Mate 60 و Mate X5 الرائدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة هواوي تستعد لإطلاق سلسلة P70 التي يتوقع أن تعزز مبيعات الشركة بنسبة قد تصل إلى 150% على أساس سنوي.

وتطرح هواوي هواتف Mate 60 و Mate 60 Pro بشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مع تصميم مميز ونظام تصوير متقدم وبطارية تدعم الشحن الفائق السرعة وميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الصين

‎ويضم الهاتف القابل للطي Mate X5 شاشة رئيسية قياسها 7.85 إنشات وشاشة ثانوية قياسها 6.4 إنشات بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وبطارية سريعة الشحن، وكاميرات متطورة.

ومع أن مبيعات هواوي شهدت تحسنًا ملحوظًا في السوق الصينية، فإنها ما زالت تعاني في المنافسة في الأسواق العالمية نتيجة الحظر الأمريكي المفروض عليها، وتطويرها نظام تشغيل بديل لنظام أندرويد HarmonyOS.