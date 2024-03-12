مايكروسوفت تطرح إصدارات جديدة من ويندوز في أوروبا

أنشأت مايكروسوفت موقعًا إلكترونيًا للامتثال لقانون الأسواق الرقمية يوضح بالتفصيل كيفية امتثالها لهذه اللائحة الجديدة، ويغطي الموقع كلًا من ويندوز ولينكدإن.

وكتب كريس نيلسون، رئيس قسم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية في الشركة: “لقد عملنا بجد لتنفيذ قانون الأسواق الرقمية والتعامل مع المفوضية الأوروبية واختبار المزايا المتوافقة مع قانون الأسواق الرقمية مع العملاء والصناعة لضمان وفائنا بالتزاماتنا”.

وأضاف: “حان الآن الموعد النهائي للامتثال، لذا، فإننا ننشر الخطوات التي اتخذناها للامتثال، بالإضافة إلى تركيزنا على ضمان الامتثال في الأشهر والسنوات المقبلة”.

وتنشر مايكروسوفت من الآن فصاعدًا تقريرًا سنويًا فيما يتعلق بامتثالها لقانون الأسواق الرقمية، وذلك استنادًا إلى قالب أقرته المفوضية الأوروبية.

ويتوفر الآن التقرير الأول من نوعه مع إصدار خاص بنظام ويندوز. وطرحت الشركة الآن إصدارات متوافقة مع قانون الأسواق الرقمية من نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11 للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية مجانًا.

وقد بدأت التغييرات التي أجرتها مايكروسوفت على ويندوز في الوصول إلى المستخدمين. وتتوقع الشركة الانتهاء من هذا الطرح في أوائل شهر أبريل.

وبفضل الطبيعة المفتوحة لنظام ويندوز، لم تتطلب بعض متطلبات قانون الأسواق الرقمية من مايكروسوفت إجراء أي تغييرات.

وكان المستخدمون دائمًا قادرين على تثبيت التطبيقات في ويندوز من أي مصدر، ويشمل ذلك المتاجر الخارجية، وكان يسمح دائمًا لمطوري التطبيقات بتأسيس علاقات مباشرة مع العملاء، على عكس أندرويد و iOS.

وأصبح بإمكان المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلغاء تثبيت متصفح إيدج ومحرك البحث Bing باستخدام آليات ويندوز القياسية المتوفرة.

ويمكن الآن للجهات الخارجية إضافة وظائف بحث الويب إلى ويندوز، كما يمكنها أيضًا إضافة خلاصة الأخبار إلى لوحة تطبيقات ويندوز المصغرة.

وعدلت مايكروسوفت طريقة تسجيل الدخول إلى ويندوز باستخدام حساب مايكروسوفت، مما يعني أن المستخدمين لن يسجلوا الدخول تلقائيًا إلى إيدج و Bing والخدمات الأخرى، مثل الطقس والأخبار وما شابه.

ولن تستخدم الشركة بيانات القياس من بعد التي يجمعها ويندوز عن التطبيقات الخارجية لأي غرض تنافسي تجاه موفري هذه التطبيقات.

تكشف مايكروسوفت عن سياسة جديدة لجمع البيانات تسمح للمستخدمين بالاطلاع على كيفية جمع البيانات واستخدامها، بالإضافة إلى إتاحة خيار رفض إدماج البيانات في البيانات من منتجات أو خدمات مايكروسوفت الأخرى.

ويوفر تقرير توافق ويندوز مع قانون الأسواق الرقمية المزيد من التفاصيل بخصوص العديد من التغييرات المحددة.

وتنطبق هذه التغييرات على الاتحاد الأوروبي فقط، ومن غير المرجح أن تطرح مايكروسوفت تغييرات مماثلة في أجزاء أخرى من العالم.